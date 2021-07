Öreg-Kishomok településrésszé válásáért kitartóan dolgozott

Szíve, lelke, motorja volt Saja Mária annak a folyamatnak, aminek révén Öreg-Kishomokból településrész válhatott. Összefogta a közösséget, segítőivel kijárták, hogy legyen víz, gáz, út, közvilágítás, postás, szemétszállítás, a dűlők pedig nevet kapjanak. Lapunk a sokéves munkája elismeréseképpen a hét Aranyembörének választotta Saja Máriát.

– Szüleim 1986-ban vásároltak itt, Öreg-Kishomokon egy 2000 négyzetméteres telket. Akkoriban 630 helyrajzi számmal ellátott zártkertet tartottak itt nyilván. A tulajdonosokat már korábbról is jól ismertem. Vásárhelyen, az Ipoly utcai boltban dolgoztam, oda jártak vásárolni az úgynevezett kint élők, olyan 70-80-an, akik közül legalább 40-en egyedül éltek – mesélte a kezdeteket Saja Mária. Miután a szülei nyugdíjasok lettek, ők is kiköltöztek Öreg-Kishomokra.

Marmonkannákkal jártak ivóvízért

– Szinte a teljes rokonságunk itt élt, a nagybátyám és az anyukám testvérei is. Én is sűrűn kijártam a kiskertbe hozzájuk. Sajnos anyukám 1993-ban meghalt. Ezt követően már mindennap jöttünk a férjemmel édesapámhoz. 2000-ben pedig itt, Öreg-Kishomokon építettük fel a saját házunkat is – emlékezett vissza a 20 évvel ezelőtti időkre.

Akkoriban semmilyen közmű nem volt Öreg-Kishomokon.

A vízért járás külön program volt. Marmonkannákkal felszerelkezve mentek az emberek a kopáncsi kifolyókhoz, hogy több napra való vizet vételezzenek. A gázpalackot a városban cserélték. Az öreg-kishomokiak, akik létszáma egyre nőtt, szerettek volna helyben vi­­zet, gázt és utat. Több alkalommal is nekifutottak a szervezésnek, de mindig megakadt a dolog.

Ennek a sárga csekknek mindenki örült

– Élére álltam a dolognak. Ma­­gam is meglepődtem, hogy az első akciónkhoz, a víz és gáz ide­­vezetéséhez 250 aláírás gyűlt össze, amit már komolyan vett az akkori önkormányzat. Csakhogy nem volt elég aláírni, a lakossági hozzájárulásokat, a 100 ezer forintot, be is kellett szedni. Hosszas, többeknél sokszori hosszas beszélgetés eredménye volt a befizetés. Természetesen volt körülöttem egy 4-5 fős „kemény mag”, akik segítették a munkát, és ugyanúgy, mint én, jártak kertről kertre. 2002. december 4-én megalakítottuk az Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesületét is, amelynek elnökévé választottak. 2003. május 16-án kiosztottuk a csekkeket. Szerintem emberek még nem örültek annyira a sárga csekknek, mint mi akkor, mert az „útlevélnek” számított egy jobb minőségű élethez…

A kerítésen lógott a gumicsizma

Ezt követően felpörögtek az események. Még 2003 augusztusában lefektették a gerincvezetékeket, november 30-án már az ünnepélyes átadást ünnepelték, decemberben pedig gázzal fűtöttek, és bent volt a víz a házakban.

– Elmondhatatlan öröm volt, hogy annyi előkészítő munka után csak megnyitottuk a csapot, és folyt belőle a víz, nem kellett marmonkannával a kútra menni. Arról azért ne feledkezzünk meg, hogy a munkálatok igen sok kellemetlenséggel is jártak, mivel az esős őszi hónapokra estek. Itt ugye nem volt szilárd burkolatú út, ellenben sár annál nagyobb. Gumicsizmában gyalogoltunk ki a 47-es felé, amit az egyik zártkert előtt cseréltünk le cipőre. A gumicsizmát bezacskóztuk, és a tulajdonos engedélyével be­­akasztottuk a kerítésen belülre. Ott lógott, amíg bent jártunk Vá­sárhelyen – mesélte nevetve.

– Persze mindig mondogattuk, hogy valamit valamiért, de ez a kényelmetlenség hozta is a következő fel­adatot. Oldjuk meg, hogy ne kelljen a gumicsizma! 2004-ben kez­­dődött az újabb toborzás, most már az aszfaltos útért. Újabb 100 ezer forint befizetést vállaltunk. Őszre már elkészült az útalap, 2005-ben pedig jött az úthenger, és aszfaltoztak. Az önkormányzat még abban az évben kiépítette a közvilágítást is, hogy lássuk, hová lépünk esténként. Ahol elmaradt, ott kerítésen belül volt a villany­oszlop. Ahhoz már nem kellett hozzájárulni. Gyakorlatilag 3 év alatt készült el az infrastuktúra, ami meghozta a kedvet a házépítésekhez. Öreg-Kishomokon 2000 előtt 100-150 ezer forintért lehetett hozzájutni egy 1000-1500 négyzetméteres telekhez. Ahogy lett gáz és víz, a telekárak megháromszorozódtak. Jelenleg 2,5-3 millió forint alatt nem lehet portát kapni Öreg-Kishomokon. Vagyis a befizetett 200 ezer forintok jó befektetésnek számítottak – értékelte Saja Mária.

Szeder is lett, Málna is, és még Bodza is

A településrésszé válás azonban nem ért véget a közvilágítási munkák befejezésével. Egyre több gyermek élt Öreg-Kishomokon, akiknek minden évben gyermeknapot szervezett az egyesület, ahol minden ingyen volt. Ez még szorosabbá kovácsolta a közösséget, csakúgy, mint az évente több alkalommal szervezett ze­­nés estek.

– Újabb igé­­nyek merültek fel, amivel egyszerűbbé válhatott az életünk. 28 dűlőnk volt, sok azonos tanyaszámmal. Szerettünk volna utcaneveket és házszámokat, mint a városban. Mondanom sem kell, megkaptuk. Sőt, mi tehettünk javaslatot, hogy mi legyen az utcák neve. Mivel kerttulajdonosok közösségével kezdődött a városrész élete, ezért úgy döntöttünk, hogy főként fákról és gyümölcsökről nevezzük el a dűlőket. Így lett például Szeder, Málna, Bodza, Nyírfa utca. A Gólyás utca pedig azért kapta a nevét, mert az ottani gólyafészeknek tavasztól őszig vannak lakói. A Ludas utca neve sem véletlen, ott egy vállalkozó libákat tömött. A Hegyi utca viszont a tanyán élő egykori csőszről, Hegyi Istvánról kapta a nevét. Megünnepeltük az utcanévadókat is.

Saja Máriát 2006. január 1-jétől az önkormányzat megbízta, hogy hivatalosan is koordinátorként segítse a településrész életét.

– Közben a mi házunkban lett az egyesület székhelye, nálunk találkoztunk, gyűléseztünk a kert­­ben, vagy idebent. Olyankor ültek még a lépcsőn is, szó szerint is telt ház volt. A gyűléseken kívül is szinte egymásnak adták az emberek a kilincset. Jöttek be­­fizetni, szervezkedni az újabb ügyeink érdekében. Igazi közösség lettünk.

Három kötetben örökítette meg a 18 évet

Az öreg-kishomokiak azt mondták, ha már van gáz, víz, aszfaltos út, közvilágítás, meg utcanevek házszámokkal, akkor jó lenne, ha a postás is házhoz menne. Addig ugyanis a 47-es túloldalán lévő támpontos postaládákhoz kellett kijárniuk.

– A nyugdíj felvétele, vagy a csekkek befizetése egy jó félnapos programnak számított. Kijártuk a postást is, sőt bónuszként még a szervezett hulladékszállításba is bekapcsolta az önkormányzat Öreg-Kishomokot.

Saja Mária szerint 2007-ben váltak igazából városrésszé, amikor az önkormányzat falusias övezetté nyilvánította Öreg-Kishomokot, amivel elérték, hogy a kertek területének 30 százaléka beépíthetővé vált.

A fejlődésnek látható volt az eredménye, hogy egyre több fiatal költözött a településrészre.

Az Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete a megye és az ország számos kertbarátkörével, a helyi olvasókörökkel és más civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolt.

Öreg-Kishomok településrésszé válását Saja Mária három könyvben foglalta össze. A harmadik kötettel elbúcsúzott az egyesület. Tizennyolc év után ugyanis idén tavasszal megszüntették. Már csak nyolcan maradtak a régi tagok közül, a közel 20 év alatt mintegy 70-en elhaláloztak. Ráadásul a településrészen is tapasztalható az a kétfelé húzás, mint ami a város egészére jellemző.

– Az új kiköltözők a fejlesztéseket készen kapták, nekik ez már természetes. Számunkra viszont a felejthetetlen élmény és boldogság az az út, amin eddig elértünk…