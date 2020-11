Ősszel is virágzik a krókusz

„Már tavaly is meglepődve láttam, hogy késő ősszel is virágzanak a krókuszok. Ezt szeretném most önökkel megosztani” – írta szerkesztőségünknek e-mailben Keresztes Nagy Imre Szentesről, aki le is fotózta kertjében a bizonyítékot. A csodaszép halványlila virágokról az első felszínes pillantás után még azt hittük, őszi kikericsek – de a porzó és a bibe ennek ellentmond.

A krókusz úgy él a köztudatban, mint az első tavaszi virágok egyike. Az egészen korai fajták már februárban előbújnak. Az kevésbé közismert, hogy van ennek a hagymagumós évelőnek két ősszel nyíló fajtája is. Az egyik a kékeslila vagy fehér virágokat hozó pompás sáfrány (Crocus speciosus), eredeti élőhelye Törökország, Irán és a Kaukázus. A másik a lila vagy ibolyakék virágú valódi sáfrány (Crocus sativus L.). Egyike a legősibb gyógynövényeknek, olvastuk Bálint gazda márciusi blogbejegyzésében. Eredeti hazája Kis-Ázsia és a Földközi-tenger vidéke, ahol széleskörűen termesztették is, ennek egyik oka a görcs­oldó, izgató, hurutcsillapító, szemgyógyító hatás. A virág háromágú bibéje illóolajat, karotint, festékanyagokat és zsírsavakat tartalmaz. Ételek, borok színezésére is használták a középkortól a haj- és kelmefestés mellett. Egy bibéje megfest egy liter vizet, egy kilóhoz 1 millió bibét kell összegyűjteni.