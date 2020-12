Ötvenöt gyerek álma már biztosan teljesült

Angyalokká váltak az adományozók, akik alig 15 óra alatt teljesítették a nehéz sorsú gyerekek karácsonyi kívánságát, meghallva a Karitáció Alapítvány hívó szavát. A kórházban fekvő gyerekeknek csokit gyűjtenek az alapítvány bohócdoktorai.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Karitáció Alapítvány idén is nagy erőkkel dolgozik azon, hogy szebbé varázsolja a gyermekek karácsonyát a Legyél te is angyal! elnevezésű kezdeményezésükön keresztül, amit az NN Biztosító Zrt.-vel közösen indítottak el. A tervük az volt, hogy 50 hátrányos helyzetű gyerek álmát váltsák valóra, ezt a vártnál is gyorsabban sikerült véghez vinniük, ugyanis alig 15 óra leforgása alatt minden gyerek kívánságának teljesítésére érkezett jelentkező.

Nagy öröm volt, hogy ilyen gyorsan támogatókra ta­láltunk. Mindennap érkeznek a felajánlások hozzánk, december 15-ig várjuk ezeket. A célunkat elértük, azonban további segítők és hátrányos helyzetű családok jelentkeztek, az ajándékokat és igényeket összehangoltuk, így már 55 gyerek álma biztosan teljesült

– mondta el lapunknak Gere Anikó Mónika, az alapítvány munkatársa. Hozzátette, tartós élelmiszert is juttatnak a családokhoz, valamint a Hacuka a jótett-helyre utalványt is ad­­nak, így ruhákat is válogathatnak majd az ajándékban részesülők.

Ezzel párhuzamosan, szintén december 15-ig zajlik az alapítvány Gyógyító Bohócdoktorainak az Egy tábla csokival a beteg gyerekekért akciója, amelyre több ezer csokoládé érkezett már. Gere Anikó Mónika elmondta, mi­­vel a járványhelyzet miatt most nem tudják a kórházban fekvő betegeket látogatni országszerte, ezért azt kérték a csokit adományozóktól, hogy kis üzeneteket is csatoljanak az édességhez, így még szebb lesz a beteg gyerekek karácsonya.

Így tettek a Szőregi Bölcsődében dolgozók és az oda járó gyerekek szülei is, így tegnap Nagyné Szilágyi Zsuzsanna bölcsődevezető 72 tábla csokit vitt az alapítványnak. Lapunknak azt mondta, szeret részt venni a karitatív munkában, ezért a bölcsődébe is szerette volna bevinni ezt a szokást új vezetőként, és ezt nagyon pozitívan fogadták a szülők is, amit felajánlásaik bizonyítanak.

A tervük az volt, hogy 50 hátrányos helyzetű gyerek álmát váltsák valóra.