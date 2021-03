Pirelli és Vredestein a kedvenc nyári gumik között

Most, hogy hivatalosan is beléptünk a tavaszba, végre megismerhetjük 2021 legjobb nyári gumi kollekcióját. Bár a listán több ismert név is szerepel, mi most a Pirellit és a Vredesteint vizsgáljuk meg kicsit közelebbről.

A két gyártó világuralomra tör Kezdjük egy kis általános információval. A Pirelli a prémium kategóriás termékek közé tartozik, ma a gumiabroncsok tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A termékkínálatában egyszerre találunk személygépkocsikra, haszonjárművekre és motorkerékpárokra is, de a buszok és nagyobb munkagépek sem maradnak ki a listáról. A Pirelli csak és kizárólag a magas elvárásokra koncentrál, így olyan technológiát alkalmaz, amit minden felhasználónak meg kell fizetnie. Nem véletlen, hogy sok piaci szegmensben vezető szerepet játszik, mivel minden szempontnak megfelelő minőséget állít elő. A Vredestein szintén a prémium kategória sorait erősíti, éppen ezért nem szabad félvállról venni a termékeit. 100 évvel ezelőtt mindennel foglalkoztak, ami gumit tartalmazott, majd a kerékpárokra összpontosítottak, csak ezután jöttek az autók. A cég szerencséje, hogy a BF Goodrich kezébe került, így több országban kezdtek értékesíteni. A 70-es évektől kezdve a márka neve személygépkocsiknál és mezőgazdasági járműveknél köszön vissza. Végül elbúcsúztak a BF Goodrichtől, és ma már az Apollo Tyres Ltd. neve alatt dolgoznak tovább. A Pirelli P7-2 Mind a két név megjelenik majd az abroncsot vásárlók előtt. A Pirelli P7-2 Cinturauto különlegessége, hogy környezetbarát jelet kapott, ami a mai világban egyre nagyobb fontossággal bír. Minden felhasználó tapasztalja, hogy a cégek és gyárak próbálnak baráti megoldásokat találni, ami mára nemcsak elvi, hanem marketing kérdés is. Mondjuk ki az igazat, azok a cégek, akik nem tudnak megfelelni a természeti elvárásoknak, rengeteg vásárlót fognak veszíteni. A Pirelli abroncsai szerencsére nagyon jó tulajdonságokat tudhatnak magukénak. A gördülési ellenállás kicsi, tehát az üzemanyag fogyasztás csökken, ami kevesebb szén-dioxidkibocsátáshoz vezet. Ha más szempontot nem veszünk figyelembe, akkor már ez a tulajdonság is tetszetős lehet. Azonban a cég nem áll meg. A gumikeverékek összetételének a kiválasztásánál kihagyták az olajat, így a használat közben nem kell attól félni, hogy káros anyagot hagyunk magunk mögött. Persze a vezetőre is gondoltak, így az egyéb tulajdonságok is dicséretet érdemelnek. Ott van például a fokozott tapadás az útfelületeken, a megnövekedett fékteljesítmény és az egyenletes kopás, ráadásul a vizes utakon is kitűnően megy. Az csak hab a tortán, hogy minden gumira garanciát vállal a gyártó, így érdemes kipróbálni. Ultrac és Ultrac Vorti A holland Vredestein hasonló tulajdonságokkal lett felruházva, így az Ultrac és Ultrac Vorti Plus abroncsok biztosan a kedvencek között lesznek. A két gumi jó vízelvezetéssel bír, amihez megfelelő fékezési indexet kaptak. Nem számít, hogy szakadó esőben vagy száraz úton megyünk, és a kanyarokban is stabilok. Ha 2021-ben cserélnünk kell a nyári abroncsokat, akkor érdemes elgondolkodni ezek között a márkák között. A Mindmegette húsvéti ajánlata Elronthatatlan desszertek az ünnepekre