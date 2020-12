Polgárőrök Csengelén – a 90-es évek elején Chicago volt, ma nyugalom

A 90-es években gyakori volt a csengelei temetőnél az autók kifosztása, a sírcsokrok és koszorúk ellopása, így történt ez 1999-ben is. Ezért a helyi polgárőrcsoport úgy határozott, hogy 2000-től mindenszentekkor és halottak napján fokozottan felügyeli a sírkertet és környékét. Ennek eredményeként szinte megszűntek a bűncselekmények.

1999-ben halottak napján sok volt temetőnkben a virág- és koszorúlopás, valamint több gyászoló, emlékező autóját feltörték és kifosztották. A temetőgondnok kocsiját sem hagyták ki az elkövetők – emlékezett Bangó Péter, a Csengelei Polgárőr Csoport elnöke.

Az akkori vezetők úgy határoztak: halottak napján, mindenszentekkor, illetve az azt megelőző napokon fokozottan felügyelik, őrzik a sírkertet és a környező parkolókat, amit 20 éve teljesítenek.

Ebben fontos szerepet játszott Molnár Mihály csoporttitkár, aki 1990-ben körzeti megbízottként segítette a megalakulást Csengelei Polgári Önvédel­­mi Csoportként, 1 év múlva „ke­­resztelkedtek” mostani ne­vükre, jelenleg 22 tagjuk van.

Nincs kocsifeltörés

Az úgynevezett átutazó bűnözők – nem helybeliek voltak az elkövetők – észlelték a na­­gyobb figyelmet, ezzel a fo­kozottabb kockázatot, és két évtizede biztonságban vannak Csengelén a kilátogatók járművei és a sírok.

A polgárőrök nem csak mindenszentekkor és halottak napján – akkor reggel 8 órától sötétedésig állandó a jelenlétük – ellenőrzik a temetőt, ha járőröznek, általában kétnaponta, mindig felkeresik – sorolta Molnár és Bangó. Ez azért is indokolt, mert a sírkert nem a falu határában, jól látható helyen fekszik, hanem attól távolabb egy erdőségben, ahová „nyugodtan” betérhettek a rossz szándékú emberek.

– Tetten soha nem értünk senkit, valószínűleg már nincs is kit – mondta Bangó Péter, aki csengelei posztján kívül tagja a polgárőrség megyei el­­nökségének és a kisteleki já­­rásbeli koordinátor feladatát is ellátja.

Chicago Csengelén

A rendszerváltás előtt, illetve első esztendeiben sok volt Csengele környékén is a bűncselekmény: leszedtek, elvittek fóliát, betörtek a tanyákra, ezért is volt fontos – és az ma is – a polgár­őrök tevékenysége.

– A 90-es évek elején valóságos Chicago volt Csengelén, hetente törtek be házba, tanyára, üzletbe, még az óvodába is, ezt sikerült a rend­őrséggel közösen szinte teljesen megszüntetnünk – kö­­zölte a titkár, hozzáfűzve:

a közelmúltban volt sorozatbetörés, amely a környező településeket is érintette, lajosmizsei elkövetőkkel.

Beszámoltunk ró­­la: elkapták őket a rendőrök.

Furcsa esetek is előfordultak. Akadtak, akik úgy rabolták ki a tanyai boltot, hogy az alapnak aláásva jutottak be a helyiségbe – 1992-öt írtak ekkor. Hat évvel később a csengelei polgárőrök a környező településeket fosztogató sorozatbetörőket buktattak le.

Újabb 4 esztendő elteltével a mezőgazdasági boltot rámolták ki, és a bűnözők Zsukkal menekültek. Az őket üldöző csengelei polgárőröket úgy akarták megfékezni, megállítani, hogy a zsákmányt eléjük dobálták az útra. Sikertelenül, ezért végül megálltak és futva menekültek, hiába – mesélte a sztorikat Bangó Péter és Molnár Mihály.

Segítenek

– Minden rendezvényt mi biztosítunk Csengelén, és a koronavírus-járvány alatt segítünk az időseknek, hogy könnyebb, biztonságosabb legyen az életük – mondta még Molnár Mihály, aki „mellesleg” a település helytörténésze, és a polgárőrcsoport históriáját is megörökítette az alakulás 20 éves jubileumára megjelent könyvében.