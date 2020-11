Rablóhalfogó versenyt rendeznek Mindszenten

Két hete a kellemetlen, esős időjárás miatt hal is alig akad, a horgászok szintén elmaradtak a Mindszenti Horgász Egyesület rablóhalfogó versenyéről, így november 7-én, szombaton esőnapot hirdetve remélik a jobb időt és a pecások nagyobb érdeklődését.

– Egyesületi tagokat várunk aznap 8 és 13 óra között, hét órakor lesz a gyülekező a Kurca versenypályaszakaszánál – mondta kérdésünkre Köteles István, az egyesület alelnöke. Érem és ajándék jár az első három helyezettnek és legnagyobb ha­­lat kifogó versenyzőnek.

– A rablózást eleve kevesebben kedvelik, a békésebb halakra többen horgásznak – mondta még Köteles István. Régebben talán húsz-huszonöten is összejöttek egy versenyen. A rablóhalas horgászatnál a fogási technika és az eszközök is sokban eltérnek az egyéb, megszokott módszerektől. A pergetés az egyik legbonyolultabb, ezt a technikát mellőzik is a mindszenti versenyen.