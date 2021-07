Reggel nyitja kék szemét

Csak a korán kelők láthatják forró, nyári reggeleken, ahogy sok kék szemével néz ránk a mezei katáng.

Ahogy ugyanis nő a hőség, becsukódnak a vi­­rágok. Ha délben nézünk rá erre az utak mentén elterjedt növényre – a kép a Petőfi Sándor sugár­úton készült, a járda mellett –, nem látni rajta sok szépet. Másnap reggelre azonban újra kivirul.

Nem csak emiatt a „szokása” miatt érdekes ez a vadvirág, amely az őszirózsafélék családjába tartozik. Ismerik katángkóró, vadcikória néven is.

Ne­mesített változata a cikória, aminek gyökerét ínségesebb időben kávépótlásra használták. A Wikipédián is leírták, ho­­gyan készül a cikóriakávé. Az ajánlás szerint kávészem nagyságúra kell összevágni a megtisztított gyökereket, majd 200 fokon, kissé nyitott sütőben addig pirítani, amíg sötétbarnák nem lesznek. Ugyanakkor nem csak azok vehették és vehetik ma is hasznát a ka­­tángnak, akik kávé helyett próbálnák ki. Kimutatták ugyanis, hogy a mezei katáng serkenti az étvágyat és elősegíti az epetermelést. Jótékony hatással van a gyomorfekélyre, csökkenti a vér triglicerid- és koleszterinszintjét, mindemellett méregtelenítő hatással is bír, ajánlják a máj és a vese működési zavarainak kezelésére is. Sőt, teáját fogyasztják székrekedés ellen is.

Nemcsak szép tehát e nö­vény, hanem hasznos, jótékony beltartalmi értékekkel is telített.

Akár gyűjteni is érdemes, persze nem okvetlenül a forgalmas sugárutak mentén.