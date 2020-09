Sikeres a gabonakutató lisztcsaládja

A szegedi Gabonakutató gluténmentes termékcsaládjából készült süteményeket, finomságokat lehetett kóstolni tegnap kora délután a Helyi-Ség kisboltban, a megyeháza aljában, a Rákóczi tér 1. szám alatt.

A GK Food gluténmentes lisztkeverékek termékcsaládja a LÉOE szervezésében megrendezett év gluténmentes terméke pályázat nyertese lett 2020-ban. Ezek a szegedi gabonakutató saját nemesítésű gluténmentes növényfajtáinak felhasználásával készülnek.

– Az ismert, ellenőrzött termőterületekről származó gluténmentes alapanyagból könnyen és gyorsan a házias ízvilághoz közelítő termékek készíthetőek el. A kenyérliszthez például kizárólag víz hozzáadása szükséges ­– emelte aki a csütörtöki szegedi bemutató háziasszonya, Gergelyné Barta Katalin.

Megtudtuk, jelenleg cirokból, kölesből és lenmagból készülnek a termékeik, de hamarosan érkezik a fehér kukorica is. Kiderült, mint szinte minden mentes terméknél, náluk is azért aggódtak a jövőbeni fogyasztók, hogy finom legyen, de fontos volt az egyszerű elkészíthetőség is.

Úgynevezett cél liszteket kínálnak, a kenyérnek valóból például egyaránt készíthető pizza, lángos vagy éppen kelt tészta is. Van palacsintához, burgonyakroketthez és pogácsához való keverékük is, ezekben is benne van minden szükséges összetevő. Egy adag kenyérhez például 30 deka liszt szükséges, ezt már csak vízzel kell összedolgozni, és mehet is a sütőbe. Vagyis az utóbbi bekapcsolásával érdemes kezdeni az egész kenyérsütést…

Természetesen édesben is „utazik” a GK Food, van készre kevert, cukrot is tartalmazó piskótalisztjük, ahogy muffint és csokis cseppes kekszet is kínálnak. Ajánlatukban puffasztott ciroktermékek is szerepelnek, mégpedig étcsokis és fahéjas ízesítéssel – ezek praktikus reggeliző pelyhek is egyben.

Ha innivalójuk nincs is, folyékony termékük igen, és ez a lenmagolaj, amit saját termelésű növényből sajtolnak. Ami utána megmarad, az sem megy kárba, belőle lenmagliszt készül. Kapós a termék a lenmagolajuk is, amit sokan már most az Észak Olivájaként emlegetnek, ami azért szép elismerés.