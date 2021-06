Sipos István évek múlva is szívesen ül le az általa felújított hangszer mellé

Sipos István orgonaépítő mester újítja fel a pitvarosi katolikus templom orgonáját, hamarosan a hódmezővásárhelyi susáni templom, valamint a szegvári katolikus templom hangszere is értő kezei közé kerül. A mester a szomszédos megyében, Nagybánhegyesen él. Pitvaroson mesélt lapunknak a hivatásáról.

Sipos István orgonaépítő mester 1965-ben született Budapesten.

– A szüleim vidékről kerültek a fővárosba. Édesapám a szomszédos megyében, Békésben lakott egy medgyesbodzási tanyán. Nagy­­apám halála után nagy­anyám és a nagynéném Nagybánhegyesre költöztek. Gyerekkoromban én sok időt töltöttem náluk. Édesanyám pedig dunaföldvári születésű volt. Annak ellenére, hogy az akkori politikai rendszer enyhén szólva is nem nézte jó szemmel a vallásgyakorlást, az én, vidékről származó szüleimnek, dacolva a korral és annak veszélyeivel, mégis teljesen természetes volt, hogy vasárnaponként templomba járjunk. Máig jól emlékszem, hogy már pici gyermekként édesapám ölében ültem a miséken. Mi a X. kerületben, Kőbányán laktunk, egy „proli” vidéken. A hatalom nem a kőművesek templomba járásával foglalkozott akkoriban, úgyhogy ebből nem származott problémánk. Rá­adásul a szomszédos, IX. kerületi Szentkereszt-templomba jártunk, ahol még kevésbé ismertek bennünket – idézte fel a mester a gyermekkorát.

Üldözött egyházfik is egyengették az útját

– Két egyházfi is nagy hatással volt a későbbi pályaválasztásomra. A jezsuita szerzetesrendet az 50-es években betiltották. Kollár Ferenc szerzetes, aki ezért papként ak­­kor nem tevékenykedhetett, a Szentkereszt-plébániára került karnagynak. Az akkori plébános hagyta őt misézni is. Hogy miért is jutott eszembe? Ő vezette az ének­­kart, ahová 50-60-an jártunk. Így a tiltás ellenére is be tudta teljesíteni a misszióját. A gyülekezet papja dr. Tóth János volt, aki előtte a Mátyás-templomban volt plébános. Az 1968-as beat-mise után kegyvesztetté vált, és a külvárosi templomba száműzték. Nagy műveltségű ember volt, aki 12 nyelven beszélt. Bejáratos volt valamennyi követségre. Számos barátja volt a kor írói és más művészek között. Mindketten egyengették a sorsomat. Elvégeztem a kántorképzőt és a karnagyképzőt is. Amikor pályaválasztásra került a sor, mindenképpen orgonaépítő szerettem volna lenni, bár a tanáraim erről le akarták beszélni a szüleimet, hogy úgysem vesznek fel, mert ez a szakma apáról fiúra száll…

A régi rendszerben a faiparhoz csapták a szakot

Sipos Istvántól megtudtuk, akkoriban az orgonaépítő szak a Kaesz Gyula Faipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskolához tartozott. Azóta átkerült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemhez, de az akkori szocialista éra az orgonaépítést csupán faipari munkának tudta be.

– Közel 200-an jelentkeztünk a szakra, felvételit is tartottak, és mindössze kettőnket vettek fel. Az osztályunkba 10-en jártunk, zongorakészítőkkel, réz- és fafúvós hangszerkészítőkkel. A felvételin olyan diákokat kerestek, akikben láttak fantáziát. Én addigra már áttanulmányoztam Hans Klotz orgonákról szóló könyvét. Előnyt jelentett, hogy orgonán is játszottam. A gyakorlati képzésünk a Fővárosi Művészi Kéz­­műves Vállalat (FMKV) Orgonaüzemében történt. 1983-ban végeztem. Furcsa, hogy az az időszak is a régi rendszerhez tartozott, de akkoriban sokkal többen jártak templomba, mint most, amikor szabadon lehetne. Orgonafelújítási munka is akadt bőven, még ha kisebb felújítások, javítások is. Az akkori világban jobban áldoztak ilyen feladatokra, és talán pénz is jobban volt. Egy ideig az FMKV alkalmazott. Mivel kántori végzettséggel is rendelkeztem, volt, amikor a kántorság volt a főállásom. 1986-tól 1995-ig Szekszárdon dolgoztam, majd amikor onnan eljöttem, önálló vállalkozó lettem – sorolta Sipos István.

A főváros helyett a vidéket választotta

– Közben eljött az az idő, hogy a száz-, olykor több száz éves templomi hangszerek életben tartásához már nem elegendőek a kisebb javítgatások, felújítások, nagyobb átépítésre volt szükség

– említette meg a mester, aki a fővárosi életet feladva visszatért a család apai ágának gyökereihez, és a Békés megyei Nagybánhegyesre költözött.

– Sohasem voltam annyira oda Budapestért. Ott igencsak kor­­látozva érzi magát az ember a szabadságában. Elég, ha csak a parkolást, a közlekedést, a zsúfoltságot nézzük. Ezek nem tetszettek nekem. Még a 90-es években, amikor Nógrádon volt egy munkám, megtetszett egy ottani község. Akkor megfordult a fejemben, hogy odaköltözöm, de végül nem lett belőle semmi. Végül 2002-ben Nagybánhegyesen vettem házat. Egy ideig kétlaki voltam, majd 2008-tól már csak a faluban élek. Hazahoztak a gyökerek.

Pitvaros után Vásárhely és Szegvár következik

Sipos István elmondta, az elmúlt években itthon is és külföldön is voltak munkái. A nevét a több évtizedes pálya alatt megismer­ték, sokfelé hívják. Számos or­gona felújítása kötődik hozzá a Dél-Alföldön is. Csongrád-Csanád megyében most három templom orgonáján dolgozik, illetve lát a felújításukhoz a közeljövőben. Pitvaroson, a katolikus templom orgonájának felújítása már a befejezéshez közeledik. Hódmezővásárhelyen a susáni református templomban, illetve a szegvári katolikus templomban is hamarosan munkához lát.

– Minden orgona más. Ezek a hangszerek egyedileg készültek. Minden templomnak más az akusztikája, a kialakítása, a rendelkezésre álló tere. Nagyon sokféle orgonával találkoztam a pályafutásom alatt. A legfiatalabb orgonák korombeliek, a legidősebb pedig, amin dolgoztam, talán a mezőhegyesi katolikus templom orgonája, ami több mint 170 éves.

Ma sem döntene másképp a mester

Sipos István beszélt arról is, miből is áll a templomi hangszerek javítása.

– Leggyakrabban a mozgó, kopó alkatrészek romlanak el, főleg azok, amik filcből vagy bőrből készültek, és 50–100 év után már olyan szinten tönkrementek, hogy cserélni kell őket. Nagy károkat okozhat a szú is. Itt, Pitvaroson egy régi rendszerű, csúszkaládás Mooser-orgonája van a templomnak. A szelepek bőrözöttek, amik már olyan keménnyé váltak, mint a cipő talpa. Ezeket a szelepbőröket Németországból kell pótolni. A napokban már megérkeztek a hódmezővásárhelyi susáni templom orgonájához is a bőr alkatrészek. Nagyfelújításkor teljesen szétszedjük az orgonákat, nem marad, csak a ház. Ez fizikailag sem minden esetben egyszerű. Van, hogy több ember szükséges egy-egy síp kivételéhez, helyretételéhez. A teljes felújítás több hónapig tartó feladat. A bevett szakmai dolgoktól olykor eltértek a korabeli mesterek. Ilyenkor a titok nyitjára rá kell jönni. Például a nagykamarási orgonánál, amit egy cseh mester készített, a manuálpedál összekötését a készítő egészen másképp oldotta meg, mint azt egyébként szokás. Egy külön szelepsort épített be. A mesterek többsége ezekről az egyedi megoldásokról nem hagyott semmilyen leírást az utókorra.

– Nagyon szeretem a hivatásom. Ha ma lennék tizenéves, akkor sem döntenék másképp, orgonaépítést tanulnék. Hatalmas élmény, amikor elkészülök egy orgona felújításával, és az is élmény, ha visszamegyek a templomba, és magam is kipróbálom, akár gyakorlásképpen, vagy egy akár egy koncerten az orgonát, amin korábban dolgoztam. Néhány évvel később látom, pontosabban hallom, hogy jó döntéseket hoztam-e korábban, munka közben. A legnagyobb kihívás ugyanis talán az, hogy az ízlésbeli megfelelőséget megtaláljam. Nem elég műszakilag kiválóan elvégezni egy munkát, a hangzás, az intonálás a lényeg, amit majd a hívek hallanak a miséken, istentiszteleteken…