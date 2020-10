Sokan vettek már halottak napi virágot

Már most nagy a forgalom a virágárusoknál: sokan hamarabb kimennek a temetőkbe, hogy a tömeget elkerüljék. Virágban és mécsesben elsősorban az olcsóbb kategóriások fogynak, de aki koszorút vagy sírdíszt vásárol, nem sajnálja a szépre a pénzt.

A koronavírus átalakította az emlékezés szokásait is: bár halottak napja jövő hét hétfőn lesz, sokan már lerótták kegyeletüket szeretteik sírjánál, így kerülve el a hétvégétől várha­­tó tömeget. A virágárusok is ér­­zékelik, hogy idén kitolódott a „szezon”: tegnap már erős napról számoltak be a piacon és az általunk felkeresett kis üzletben is.

– Még korai. Szombaton me­­gyünk a temetőbe – magyarázta egy idős házaspár tegnap reggel a Mars téri piacon, miért nem viszik el a virágot, amit meg is dicsértek, milyen szép. Sokan azonban nem így gondolkoznak: napról napra egyre több cserepes és vágott növényt visznek. – Múlt hét óta áruljuk a krizantémot, a mai nap már kifejezetten erős – mondta el Tanács Katalin. Nála mérettől függően 400 és 1500 forint között lehet kapni többfajta színben a virágot, amelyet a legtöbben választanak sírok díszítésére, hiszen amellett, hogy mutatós, még tartós is.

– A fehér a legnépszerűbb, talán még a bordó is. De persze van, aki a rozsdabarnát, a rózsaszínt vagy éppen a sárgát keresi. A nagy méretűből adunk el a legkevesebbet, inkább a közép- és kis méretűeket viszik – árulta el.

A mécseseket szintén sokan keresik már a piacon. Tóth Miklós elárulta: bár 110 és 950 forint között rendkívül széles nála a kínálat, a legtöbben a 150 forintos üvegmécsest viszik, abból is elsősorban a fehéret és a pirosat. – Egyébként a LED-es is egyre népszerűbb, hiszen nem tűzveszélyes, és egy elemmel akár 100 napig is világít. Sokan ezt teszik bele a mécsestartóba, de magában is letehető a sírokra – magyarázta.

Természetesen nemcsak a piacon, de a virágboltokban is már teljes a kínálat, a forgalom pedig egyre nagyobb.

– Egész héten jöttek a vásárlók, de valószínűleg péntektől vasárnapig lesz legnagyobb a roham – mondta Kónya Zoltánné Margó. Rózsa utcai üzletében tegnap délelőtt is egymásnak adták a kilincset a vevők. – A szálas virágot még nem nagyon viszik, azokkal valószínűleg az utolsó pillanatig várnak. Pedig ezek nagyon sokáig bírják – mutatta példaként a 650 forintos gömbkrizantémot. Nála is leginkább az olcsó cserepes vi­­rágok keresettek, illetve a kis csokrok. Az előbb említett egy szál virág áráért ugyanis nála lehet szegfűbokrétát is kapni.

– Koszorúból és sírdíszből viszont inkább a szépet keresik, még ha drága is – mesélte a kereskedő, mire egy vevője rá is tromfolt.

– Végül is egyszer veszünk ilyet egy évben – mondta a középkorú nő. Ezek akár 9000 forintba is kerülhet­nek – igaz, ezért az árért már nagy méretű mécses is van benne, és az egészet száraz termésekből állították össze. Aki viszont nem idegenkedik a műanyagtól és a selyemvirágtól, akár 2650 forintért is talál koszorút.

– Bár a pasztellszínek most nagyon keresettek, valaki kifejezetten rikító tarkát szeretne. Nincs tehát olyan, ami mindenki ízlésének megfelel, de ezért jó, hogy van miből válogatni – tette hozzá.