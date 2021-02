Strandolni otthon? Lehetséges!

A nyári meleget a legjobb vízközelben átvészelni. És mi lehetne kellemesebb annál, mint amikor ezt az ember a saját otthonában teheti?! A különböző kerti medence fajták felfrissülést hoznak a forró mindennapokba, ugyanakkor könnyen nyűggé is válhatnak, ha az ember nem a megfelelő típust választja. Kertje legnépszerűbb eleme biztosan a medence lesz, amennyiben az Ön számára legideálisabbat vásárolja meg. Cikkünkben összeszedtünk néhány hasznos információt, ami segíthet a döntésben.

Először is érdemes átgondolni, hogy elsősorban kik fogják használni a medencét. Ha kisgyermekeinek szeretne vidám pillanatokat okozni vele, akkor elég egy kisebb mélységű gyerekmedence is, ha azonban gyermekei idősebbek, illetve ön is szeretne felfrissülni benne, nagyobb méretű darabot válasszon.

Az ideális méretet több tényező is befolyásolja. A felhasználók életkora mellett a kertben rendelkezésre álló helytől is függ, hogy mekkora terület marad a lubickolásra. Bár elképesztő élményt nyújt egy óriási merevfalú medence, amiben akár úszkálni is lehet, mégis sokat ronthat az összképen, ha az egész kertet elfoglalja.

A szerkezetet egy bizonyos ponton túl a méret is meghatározza, hiszen a puhafalú medence kevésbé masszív, így csak kisebb víztömeg megtartására képes. Előnye ugyanakkor, hogy könnyebben mozgatható és gyorsan feltölthető. Elég használatkor elővenni, így nem szükséges hozzá semmilyen tisztítóberendezés. Ezzel szemben a merevfalú medence tartósabb megoldást kínál és nagyobb víztömeg megtartására is alkalmas. Mivel az ilyen medencéket ritkábban kell leereszteni, valamint feltölteni, a földbe süllyesztett társaikhoz hasonlóan ezek tisztán tartásához is elengedhetetlen szivattyú, illetve takaró használata, a magasabb falú daraboknál pedig létra is szükséges. Fémvázas medence több változatban is létezik, a legnagyobbak akár a 10 méteres hosszt is elérhetik.

Számos különböző műanyag medence változat létezik: a szerkezettől kezdve a méretig rengeteg féle lehetőség áll rendelkezésére, hogy igazi strandélményt teremtsen saját kertjében.

Bármely intex medence mellett teszi le voksát, ha megfontolja a cikkben összefoglaltakat, garantáltan elégedett lesz!

