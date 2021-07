Szegeden járt Puskás Öcsi unokája és dédunokája

Szegeden látta először a Puskás, a musicalt a legendás labdarúgó unokája, Reka Damborena Puskas és dédunokája, Ane de Juan Damborena. Reka lapunknak adott exkluzív interjújában elárulta, érzelemdús családi utazás volt számára ez a darab, amelyen többször sírva is fakadt.

Különleges volt a Puskás, a musical szombati szegedi elő­adása. Mint a közönségnek el­­árulták, a nézőtéren ült a rendező, Szente Vajk nagypapája mellett Bozsik József fia, Péter, aki egy rövid jelenetben szerepelt is a darabban.

Nem ő volt azonban az egyetlen a legendás Aranycsapat leszármazottjai közül, akik megnézték a grandiózus produkciót. A Szegedi Szabadtéri Játékokra érkezett Reka Damborena Puskas is. Puskás Öcsi Spanyolországban élő unokája, valamint az ő lánya, vagyis a legendás labdarúgó dédunokája, Ane most először látták a musicalt, amely világhírű felmenőjükről szól. Élményeikről másnap Reka lapunknak mesélt.

– Nagyon tetszett, mivel a tánc témája nagyszerűen fe­jezte ki és élethűen adta vissza a nagypapám életét. Igazából keveredett egy fiktív és egy valós személy a történetben, de ez így teljesen vállalható volt. A nyelvvel sem volt probléma, mindent értettem a történetből. Egyrészt mert értelemszerűen ismerem nagypapa életét, másrészt mert nagyon figyeltem. Kicsit én is tudok magyarul, sok mindent megértek – magyarázta az asszony, majd egy „aztamindenit” felkiáltással be is mutatta, melyik az egyik kedvenc szava.

Arra a kérdésre, mennyire tudta a musicalt színdarabként élvezni, és mennyire befolyásolta, hogy saját családja történetét látja megelevenedni, Reka azt mondta, számára olyan volt, mintha benne lett volna a történetben.

– Teljesen együtt éltem a darabbal nézőként, de érzelmileg meg is érintett. Sokszor sírtam. A legmeghatóbb talán az a jelenet volt, amikor édesanyámat kislányként láttam a színpadon

– mesélte újra könnybe lábadt szemmel.

Az 53 éves, szakácsként dol­­gozó asszony hű maradt a Puskás névhez. Lapunknak el­­mesélte, ő is focizott, 5 évig kapus volt.

– Ebben természetesen benne volt az is, hogy folytassam a családi hagyományt, de egyébként is szeretem ezt a sportot

– magyarázta. Reka már 30 éves is elmúlt, amikor legendás nagypapáját elveszítette, így hosszú ideig egymás életének részei lehettek. Rendszeres kapcsolatot ápolt vele annak ellenére is, hogy Öcsi bácsi 1991-ben visszaköltözött Spanyolországból Magyarországra.

– Nagyon szerettem őt. Amíg élt, minden évben jöttünk meglátogatni Budapestre

– mesélte. Amikor vele kapcsolatos, legkedvesebb emlékéről kérdeztük, a hirtelen rátört em­lékektől annyira elérzékenyült, hogy sírva csak annyit tudott mondani: „minden”.

Puskás Ferenc unokája és dédunokája három napot töltött Szegeden.

– Érkezésünk után egyből kijöttünk a szabadtérire, és megismerkedtünk a színészekkel. Köztük természetesen azokkal is, akik a családtagjainkat játsszák. Nagyon jól éreztük magunkat, össze is barátkoztunk. Este megnéztük az éjszakai várost és a szórakozóhelyeket, másnap napközben pedig a belvárosban sétáltunk. Nagyon tetszett, hogy a folyó ennyire egybeolvad a belvárossal. Voltunk a zsinagógában és felmentünk a víztoronyba is – mesélte.

Puskás Ferencet a sportszakma a 20. század egyik legjobb európai játékosának tekinti, 2004-ben pedig neve felkerült a világ legjobb labdarúgóinak névsorát tartalmazó FIFA 100-as listára. A legnagyobb köztiszteletnek hazánk mellett Spanyolországban ör­vend, de ahogyan a musicalben elhangzott, ha a világon bárhol szóba kerül, nevét Magyarországgal kötik össze. Unokája úgy látja, itthon még nagyobb sztár volt, mint Spanyolországban.

– Engem ez nem lep meg, hiszen mindig tudtam, hogy a magyarok tisztelik és szeretik a nagypapámat. De hát ő Puskás, ezen nincs mit magyaráz­­ni

– közölte mosolyogva.