Szemész is segíti az állatkórházat Szentesen

Jó kezekben lesznek a szemsérüléssel érkező két- és négylábú betegek, ezentúl Dobos András szemész állatorvos is segíti az állatmentők csapatának munkáját. Legutóbb egy sérült egerészölyvet látott el.

Munkával kezdte az új évet a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány, egymás után érkeztek hozzájuk a sérült madarak. Tevékenységüket nagyban segíti a Fábiánsebestyén Mentési Központ, Kós Anna Dominika vadgazda mérnök és természetvédelmi mérnök mesterszakos hallgató, valamint a mezőőrök és a vadásztársaságok is.

– Nagy szükség van a segítségükre és az összedolgozásra, hiszen a mentőközpont a madarakon kívül már a többi természetben élő állat mentésével is foglalkozik. Szakemberek és orvosok terén igyekeztünk minden területen megfelelő szaktudással rendelkező és hozzáértő személlyel együttműködést létrehozni, így minden sérült egyed megfelelő ellátásban részesülhet – mondta el lapunknak Nagy Tímea, a szentesi állomás vezetője.

Legutóbb egy sérült egerészölyv került hozzájuk, a madár állapotát tekintve agyrázkódással, valamint látáskieséssel érkezett.

A mentőközpont ezért felkereste a Kiséri Állatorvosi Rendelő-Szemészeti rendelőt, ahol Dobos András szemész specialista, egyetemi docens kérésükre azonnal fogadta a védett madarat.

– A doktor ultrahangos vizsgálatot is végzett az egerészölyvön, és szemcseppet adott a madár kezeléséhez. Köszönjük önzetlen segítségnyújtását. A kezelés költsége 20 ezer forintba került volna, de munkánkat támogatva ettől eltekintett. Mint korábban is, amikor kutyát vagy macskát vizsgált, körültekintően, végtelen kedvességgel és odafigyeléssel látta el a madarat. Emellett ígéretet kaptunk arra is, hogy a szemsérüléssel érkező betegek ellátását ezentúl is vállalja, ezzel is támogatva a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány munkáját – mondta Nagy Tímea.