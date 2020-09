Szentesen is kell a makói termék – Fotók

Bár alkalmilag eddig is vásároltak vendéglők a makói Galamb-agrárszakképző tangazdaságának terményeiből, az most fordul elő először, hogy ezekből egy patinás szentesi étterem még külön menüsort is készít, az étel eredetét is feltüntetve az étlapon. A Helyi diák terméke logót lassan az egész ország megismeri.

A Galamb József nevét viselő makói agrárszakképző tanulói időről időre megjelennek a helyi piacon, és – mint korábban beszámoltunk róla – egy elegáns kiskocsiról kínálják portékáikat.

Sütni való tök, sonkatök, saláta, karalábé, paradicsom, egyéb zöldségek, különböző gyümölcs-, illetve céklás és sütőtökös narancslekvár – többek között ilyen terményei és termékei vannak annak a mintagazdaságnak, amelyen az intézmény tanulói a gazdálkodás gyakorlati fogásait igyekeznek elsajátítani. A bevétel egy alapba kerül, amiből a tehetséges nebulókat támogatják ösztöndíj formájában.

Kiváló a minőségük

A város határában lévő tankert feldolgozott termékei kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, inkább reprezentatív ajándékként szokták ezeket osztogatni. Ezek elegáns kivitelű címkéjén a Helyi diák terméke szlogen látható, valamint egy stilizált vöröshagymafej. Maguk a termények viszont kaphatók, és kapósak is, hiszen a tapasztalatok szerint kiváló a minőségük.

Az korábban is előfordult, hogy a megtermelt terményekből alkalmilag vásároltak makói éttermek, és felhasználták az ételek készítéséhez, az azonban most fordul elő először, hogy egy vendéglő kifejezetten ezekből állít elő menüsort, és ezt a Helyi diák terméke logóval meg is jelöli étlapján – mondta büszkén Horváth Zoltán, az iskola igazgatója.

Állják a versenyt

A szentesi Páterház panzió és étteremről van szó, mely a város egyik legrégebbi és legelegánsabb vendégfogadó helye. A tulajdonossal, Dömsödi Zsolttal az igazgató 7 éve áll szakmai kapcsolatban. Dömsödi reklámgrafikus is, és ő tervezte többek között a Galamb-iskola címerét, sokféle reklámanyagukat, még a Helyi diák terméke logót is. A makói diákok terményeit azonban nem a jó kapcsolatra tekintettel, afféle udvarias gesztusként engedte be az étterem kínálatába, hanem miután kóstolót kapott belőlük.

– Nem kis elismerés a tanulóinknak, hogy amit ők állítanak elő, az úgy látszik, állja a versenyt a világhírű szentesi zöldségekkel is – mondta büszkén Horváth.

A logó 7 éves

A legnagyobb sikert az étterem konyháján a paradicsom aratta. Szállítottak ezen kívül cukkinit, padlizsánt, szőlőt, és hamarosan lesz cékla, sütőtök, szilva és alma is.

A hét esztendeje kitalált Helyi diák terméke logóval megjelölt terményeket egyébként már szerte az országban ismerik, hiszen kiállításokon bemutatták már többek között a Balatonnál, a fővárosban vagy Fehérvárcsurgón is. Most egy makói étteremmel is tárgyalnak az együttműködés lehetőségeiről.