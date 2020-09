Szőlőpréseléssel és mustkóstolással ünnepelték a Mihály-napot

Mesterségek bemutatói, bábelőadások, Honfoglalás-kori lovasbemutató, lovaskocsizás, valamint interaktív játszóház és néptáncbemutató várta a családok apraja nagyját Borszűrő Szent Mihály ünnepén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szombaton.

A látogatók megismerkedhettek többek között a csipkeverés, a paprikafűzés és külüzés, a hordókészítés és a bőrmegmunkálás fortélyaival. Megtekinthették, hogyan dolgozik a patkolókovács és a szűrhímző.

A középkori gyógynövénytermesztés és -feldolgozás hagyományait bemutató Szeri Gyógynövényházban helyben készült teákat kóstolhattak, a Nomád Parkban pedig olyan 10. századi tevékenységekkel ismerkedhettek, mint a kézi orsózás és a szalagszövés.

A nap folyamán mindemellett természetesen bekapcsolódhattak a szőlőpréselésbe, és bőven fogyaszthattak friss mustot is. Hiszen a hagyomány szerint Szent Mihály napjára érett be kedvező időjárás esetén a szőlő a Dél-Alföldön, ekkor láthattak neki a gazdák a must szűrésének.