Tanulássegítő programot írt alsósoknak a csongrádi diák

A Scratch Challange 2020 őszi programozói verseny első helyezését hozta el Puskás Szilvia, a Batsányi János Gimnázium nyolcadikos tanulója. A diáklány ötödikes kora óta programozik, tavaly például az Országos Logo Programozási Versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ő kapta meg a Csongrád megye legjobbjának járó informatikai díjat mint korosztályának legjobb programozója.

Az őszi Scratch Challenge projektversenyre tetszőleges oktatóprogrammal lehetett nevezni, bármely tantárgyhoz és korosztályhoz kapcsolódhatott az ötlet, mindössze annyi számított, hogy segítsen másoknak a tanulásban.

A játékhoz részletes leírást készítettem, hogy ne okozzon gondot senkinek sem a használata. Nagy örömmel el tudom azt is mondani, hogy elégedettek voltak vele a gyerekek, miután kipróbálták a programot – számolt be projektjéről Puskás Szilvia.

Hozzátette, szívesen részt vesz a jövőben is ilyen kihívásokban, ha lesz rá alkalma, és reméli, sok gyerekhez eljut még ezután is a játék.

Korábban is sikeresen vettünk részt csapatversenyeken, most a járványhelyzet miatt inkább egy egyéni kihívást hirdettek meg. Szilvi egy korábban megírt oktatóprogramjával nevezett, blokkprogramozással oldotta meg a feladatot, de egyébként karakteres programozásban is ügyes