Telefonon hívja betegeit a doktor

Bakos Attila székkutasi háziorvos azt tapasztalta, hogy az elmúlt mintegy 2 évben a praxisa betegei közül többen kihagyták az éves kontrollvizsgálatokat. Vannak olyan magas vérnyomásosok, szívbetegek, akik fel sem íratták a gyógyszereiket, vagy ha mégis, nem váltották ki. Őket most egyesével hívja fel a saját egészségük érdekében.

– Az elmúlt hetek délutánjainak egy részét rendelés után azzal töltöttem, hogy átnézzem a nyilvántartásunkat. Az elmúlt közel 2 évre visszamenőleg azt találtam, hogy sajnos több esetben elmaradt a cukrosok, vérnyomásbetegek esetében a laborkontroll, a szemészeti ellenőrzése. Számos szívbeteg pedig abbahagyta a gyógyszerszedést – mondta Bakos Attila, székkutasi háziorvos.

Beszédesek az adatok

– Ami az elmúlt évekhez képest szembetűnt, hogy meredeken megnőtt az olyan betegeink száma, akik nem váltották ki a felírt gyógyszerüket. Ezt is látjuk a rendszerben, hiszen összefutnak az adatok – tette hozzá.

Bakos Attila szerint valamilyen szinten érthető, hogy az elmúlt másfél évben a kontrollvizsgálatokon nem vettek részt az emberek, de például a gyógyszerfelíratás előtt semmilyen akadály nem állt, csak egy telefonba került volna.

Elmaradt vizsgálatok

– Az elmúlt másfél évben megváltozott az életünk. A vírushelyzet miatt ugyan jó néhány szolgáltatás korlátozottabb mértékben volt elérhető a szakrendeléseken, de itt is nagyon igyekeztek, hogy minél kevesebb vizsgálat maradjon el. Többször előfordult az is, hogy akik korábban minden évben elmentek például a szükséges vérvételre, most azért nem jelentkeztek, mert tartottak attól, hogy esetleg az egészségügyi ellátóhelyen fertőződnek meg a vírussal. De nem is az a lényeges, hogy ki, miért döntött úgy, hogy távol marad a kontrolltól. A lényeg az, hogy most már kezdeni kell valamit ezzel a helyzettel, mert annak nem lesz jó vége, ha például a magas vérnyomásos, vagy a szívbeteg kezeletlen marad, ez egy idő múlva megbosszulja magát – folytatta a háziorvos.

Rossz vége lenne

Bakos Attila hangsúlyozta, kollégáival az elkövetkező hetekben, hónapokban telefonon megkeresik az érintett betegeket. Addig is azt kéri, aki tudja, hogy kellene szednie például vérnyomáscsökkentőt, cukorgyógyszert, vagy egyéb készítményt, de ez elmaradt, mert például fel sem íratta a receptet, hívja fel rendelési időben.

– Mindannyian felnőtt emberek vagyunk, felelősek saját magunkért és családunkért. Aki, bár szüksége volna rá, de nem szedi a gyógyszereit, önmagának árt. Ha ez így marad, a Covid-járvány áldozatai nemcsak azok lesznek, akik a vírus miatt hunytak el, hanem azok is, akiknek a betegsége nincs korrigálva, mert akkor jön például a szélütés, az infarktus, vagy az érelzáródás – mondta Bakos Attila.