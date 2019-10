Tök jó délután Kiszomboron – Fotók

Már az Ady Endre Művelődési Ház kapujánál gúlába rakott tökök és egy vidám felirat fogadta az érkezőket. Most először rendeztek a faluban tökös napot – a sikerből ítélve azonban nem utoljára.

– Ez egy tök jó délután! – mondta az arcán pillangót mintázó festést viselő Nagy Laura, aki mielőtt faggattuk, éppen célba dobott, méghozzá műanyag karikával egy nagyméretű sütőtökre. Azért örült, hogy eljöhetett, mert minden tökös ételt szeret a tökös rétestől a sült tökön át a tökfőzelékig. Nagyon jól érezte magát, önfeledten próbálta végig az összes játékot, amit a szervezők kitaláltak.

Márpedig ilyesmikből volt bőven. A teljesség igénye nélkül: lehetett tökkel tekézni, tököt a fejtetőn egyensúlyozva tökök között szlalomozni, kirakózni tököt ábrázoló képekkel, de olyan népi játékokban is szerencsét lehetett próbálni, mint a gólyalábazás vagy a zsákban futás. Volt kézműves sátor, arcfestés és lufihajtogatás is. Aki akart, fényképezkedhetett a tökökkel ékesített szelfipontnál, ráadásként pedig sült tököt, süteményeket és üdítőt lehetett fogyasztani.

Az egyik szervező, Bódi Mariann elárulta nekünk, hogy a rendezvényt az egyik kolléganője, Zomboriné Szabó Klára találta ki, aki nagy tökrajongó – egyébként a helyi művelődési ház szervezte meg az önkormányzat támogatásával, de a helyi könyvtár is csatlakozott hozzá. Azt is megtudtuk, hogy a gyerekek minden egyes tökös feladatért kaptak egy pecsétet, és aki minden próbát kiállt, a végén részt vehetett a csokikeresésben is.

Ahogy láttuk, itt egy egész délutánt el lehetett tökölődni. Ám azt is hallottuk, hogy legközelebb már nem itt, hanem a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó épület előtti téren fogják megtartani a rendezvényt, mert az aprónép ott jobban el fog férni.