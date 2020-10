Tökös nap Ásotthalmon – Galéria

Az ökotudatosság és a fenntarthatóság jegyében szerveztek Tök jó nap címmel kézműves foglalkozást gyerekeknek péntek délelőtt az ásotthalmi művelődési házban, ahol asztalról asztalra vándorolva különböző feladatokkal várták az érdeklődőket. Az egyiknél környezetbarát faanyagból madáretetőt, őszi termésekből pedig díszt készítettek.

Az újrahasznosítás jegyében üvegfestés is volt. Magassy Katalinnal üres wc-papír gurigából boszorkányt, műanyag pohárból és fonalból szellemet, jégkrémpálcikából pedig pókhálót lehetett készíteni. A másodikos Natália szorgalmasan dolgozott.

– Azért jöttem el, hogy kézműveskedjek és találkozhassak a barátaimmal. De leginkább azért, hogy otthon halálra rémisszem a szüleimet és adjanak csokit és kész – mondta.

A szórakozás mellett hasznos ismeretekkel is gazdagodtak a gyerekek: megismerkedtek a tudatos vásárlók 12 pontjával, aminek lényege röviden, hogy csak azt vásároljuk meg, amire tényleg szükségünk van. Volt még sült tök kóstolás, sült alma készítés és jelmezes felvonulás.

Petőfitelepen és Deszken is volt tökölés. Petőfitelepen délután tartotta a Telepi-Fonó a Tök jó napját a művelődési házban. A Fonóban minden hónapban valami finomság készül, most különböző sült tökök és egy tökös sütemény elkészítését mutatták be. Amíg sültek a finomságok, mindenki elkészíthette töklámpását és megismerkedhetett a magyar tökös hagyományokkal.