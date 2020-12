Odúk, vásznak, les és egérvár – Röpföldön minden adott a tökéletes madárfotóhoz (Fotók, Videó)

Szüleinek több mint egy hektáros hátsó udvarában elhelyezett, saját maga által készített odúkkal hozza közelebb a természetet és a madarakat Török János, hogy minél jobb természetfotókat készíthessen.

Klasszikus mezőgazdasági csettegőn érkezik fotóriporter kollégánk. Török János, a szenvedélyes természetfotós maga készítette madárodúi mellé éppen egy újabbat helyez ki. A helyszín Sándorfalva, pontosabban szüleinek hátsó udvara, ami több mint egy hektár.

Természetes lakókörnyezet madaraknak

Török János közel tíz éve foglalkozik természetfotózással. Egyszer azt mondta, azért szereti a természetet, mert az már kész van, azon nincs mit alakítani, szépíteni. Tavaly, az ő szavaival, poénból rakott ki két odút, amibe seregélyek költöztek. Ő örült az első lakóknak, a szülei kevésbé mert a madarak rájártak a gyümölcsfáikra. A koronavírus első hulláma alatt több ideje volt természetfotózásra, akkor kezdett el gondolkodni azon, még több madárodút készít a madaraknak, hogy a hátsó udvarba költözzenek.

– Annyira megbabonázott a megfigyeléses, kivárásos fotózás, hogy korhadt fából odúkat kezdtem barkácsolni, hogy természetes lakókörnyezetet teremtsek a madaraknak, amik így könnyebben fotózhatók – mondta.

Van szék és nem ázik be

Később aztán, idén ősszel le is csapott gyorsan úgy egy köbméternyi odvas fára az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola tanerdejében, amelyet a lelkes fiatalok gyakorlati órájukon összedaraboltak, majd részben kivájtak. Ásotthalomról Sándorfalváig zötykölődött a sok fa, ahol szép lassan majdnem mindből odú lett.

– Tizenhat odú van most kint, de még teszek ki. Egy lesem is van és készül egy másik, egy szalakótales – mutatta a minden luxust nélkülöző körülbelül két négyzetméteres építményt, amelyben van szék és nem ázik be, vagyis a célnak pont megfelel.

„Nem húzza a száját”

A fotós helyett a madarak kapják meg a luxust és a törődést. Az egérvár például azért van megvilágítva, hogy lássák a zsákmányt a baglyok. A tipikus, kerek röpnyílású, harkály vájta madárodúk mesterséges változatait a berepülőnyílás és az alapterület nagysága alapján „A”, „B”, „C” és „D” típusba soroljuk. János szüleinek hátsó udvara a Röpföld nevet kapta, amit felesége, Anett talált ki. – A szüleim mellett sokat segít a feleségem is, mert ha a családi kasszából veszel ki pénzt, azt általában nem nézik jó szemmel.

Én ha veszek ötven méter cseréplécet, nem húzza a száját, hogy minek kell az nekem, mert látja, hogy van eredménye.

Fogtündérre vadásznak vadkamerával

Eredménye pedig van bőven, rendszeresen megírjuk, milyen díjakat vehet át. De most egy különleges lényre vadásznak lányával, Eszterrel. Mivel a munka mellett nem tud állandóan kint ülni, vadkamerákat szerelt fel, ezekkel tanulmányozza a madarak mozgását. Eszternek nemrég esett ki az első tejfoga, ezért arra kérte édesapját, fotózzák le a Fogtündért a készülékkel. Azt is megtudtuk, az elismerések mellett nagy haszna a madárfotózásnak, hogy Eszter már most, ötévesen több madárfajt ismer mint János amikor elkezdett madarakat fotózni.

Kevés a madárodúnak való fa Török János természetfotós madárodúi a fotózáson túl is hasznosak. Madaraink egy része odúköltő, azaz idősebb fák törzsében és ágaiban természetes módon képződő, vagy harkályok vájta odúkban költ. A településeken és a mezőgazdasági területeken egyaránt jelentkező természetvédelmi probléma, hogy az idősebb, odúképződésre, odúkészítésre alkalmas vastagságú fák állománya alacsony, csökken vagy már teljesen el is tűnt.