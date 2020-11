Ultrahangos párásítóval az egészségesebb lélegzetért

Életünk jelentős részét töltjük zárt terekben, akár otthonunkban, akár munkahelyünkön. A környezetünk levegője meglepően nagy részben tehet a komfortérzetünkért. A száraz levegő ellen bátran bevethető egy ultrahangos párologtató, mely az egészségünknek is jót tesz.

A jótékony pára

A légzés az élet alapja. Épp ezért, a belélegzett levegő minősége rendkívül fontos az egészségünk szempontjából. Ha esetleg városban élünk, ahol a levegő meglehetősen szennyezett, még kültéren sem juthatunk megfelelően tiszta és friss levegőhöz. Így még inkább igaz, hogy zárt térben is fontos a levegő minőségének javítása. A túlzottan száraz, fáradt levegőjű irodákban töltött napi 8-10 óra nem tesz jót légzőszerveinknek.

Praktikus megoldás lehet egy ultrahangos párologtató beszerzése, mely a légnedvesítésnek köszönhetően egészségesebb légkört teremt, a vele használható illóolajoknak köszönhetően pedig egyéb kedvező élettani hatásokkal is bír. Az illóolajokkal működő párologtatók már régóta jól ismertek és sok háztartásban előfordulnak. Legklasszikusabb típusuk az illóolajjal működő, teljesen mértékben

„analóg” megoldások, melyek kellemes illattal árasztják ugyan el a szobákat, de a levegőminőség szempontjából közel sem tesznek hozzá annyit a környezetünkhöz, mint egy ultrahangos párologtató.

A téli időszakban – főleg a jelenlegi vírushelyzetben – pedig tovább nő a belélegzett levegő minőségének fontossága, hiszen erre az időszakra fokozottan jellemzőek a légúti megbetegedések. A párásító és az illóolajok kombinációjával minden nap megteremthetjük azt az egészséges légkört, melynek köszönhetően ellenállóbbak leszünk a betegségek ellen és ezt a terheltebb időszakot és

könnyebben vészelhetjük át.

Olajban az egészség

Az aromaterápia népszerű egészségügyi és wellness szolgáltatás, mely során különböző növények vagy fűszerek illóolajait használva javítják egészségünket. A technológiai fejlődésnek és az olyan

eszközöknek köszönhetően, mint az ultrahangos párásító, a wellness szolgáltatások már otthonunkba, vagy épp munkahelyünkre is költöztethetők. Ehhez mindössze annyit kell tennünk, hogy a párásítónk víztartályába rakunk néhány cseppet a kedvenc olajunkból és kezdődhet is a lazítás.

A kombinációk tárháza meglehetősen nagy, hiszen míg a párologtató által kibocsátott pára gondoskodik a levegő nedvesítéséről, minőségének javításáról, addig a különböző növények illóolajai különböző jótékony hatásokkal dúsítják a kiáramló párát. Ahány illóolaj, annyi különböző hatás, mégis akad néhány, mely nagyobb népszerűségnek örvend.

Az eukaliptusz például az egyik legkedveltebb mind közül, mely az őszi-téli időszakban óriási segítség lehet. A megfázásos problémák ilyenkor jóval gyakoribbak, az eukaliptusz pedig amellett, hogy kellemes illatú, a párásítóval kombinálva kiváló légúttisztítóként is funkcionál.

Ha az ultrahangos párologtatót munka közben is használjuk, a citromfű olaja lehet ideális társunk. A munkahelyi nyomást nyugtató hatásával csökkenti, ugyanakkor nagy fegyvertény, hogy bizonyos

mértékű serkentő hatása is van, így néhány csepp a kreatív energiáinkra is serkentőleg hat.

