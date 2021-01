Városlakókká váltak az erdei fülesbaglyok

Behúzódtak a városokba a hideg idő beálltával az erdei fülesbaglyok. Kedvenc pihenőhelyeiken több tucatnyit is megfigyelhetünk napközben: Szegeden a Kemes utcában és a Közép fasor végénél vannak most nagy számban.

A városoknak minden télen vannak visszatérő vendégei. Az erdei fülesbaglyok, amelyeket tavaly az év madarának választottak, a hideg időszakban a ragadozók elől behúzódnak a lakott területekre, itt töltik pihenéssel napjaik nagy részét. Szegeden hagyományosan két nagy csapat jelenik meg: egyik a Kemes utcai panelrengeteg fáin gubbaszt, a másik pedig Újszegeden, egy csendes kis utcában a töltés közelében.

Tokodi Béla, a Magyar Ma­dártani Egyesület munkatársa lapunknak elmondta, az előző évekhez hasonló létszámban figyelhetők meg most is ezek a madarak: ötven-száz példány is látható lehet egyszerre. – Nappal pihennek, éjszaka pedig a városon kívülre járnak vadászni: szántóföldeken és erdei tisztásokon gyűjtik be rágcsálókból álló táplálékukat. A csupasz ágakon könnyen észrevehetők, így kisebbfajta látványosságnak számítanak. Szerencsére az emberek többsége kedveli őket, így békén is hagyják őket.

A tollas vendégek a költési időszakig maradnak. Hacsak az időjárás nem keményít be, február végére már szétszóródnak, hogy párt és költőhelyet találjanak a városon kívül. Előtte azonban ismét megszámolják majd őket: a különleges program, amelyhez bárki csatlakozhat, hamarosan kezdődik.