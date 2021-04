Volt egyszer egy Medicor klub – galéria

Hamarosan a negyvenedik évfordulóját ünnepelhetjük annak, hogy megnyílt a régi városháza egyik pincéjében a makói fiatalok ma már legendás egykori szórakozóhelye, a Medicor klub. A megmaradt relikviák most a József Attila Múzeumba kerültek – jövőre kiállítást rendeznek belőlük.

– Meghatározó élmények fűznek hozzá – mondta Tanács Attila, az Overdream zenekar gitárosa az egykori Medicor klubról. Mint felidézte, nem csupán koncertezhettek itt akkori zenekarával, az instrumentális rockmuzsikát játszó Ivanhoe-val, de videóklipjük is készült az egyik itteni fellépés alkalmával. A mai napig őriz né­hány itt készült koncertfotót. Ami talán ennél is fontosabb: mivel akkoriban a legújabb külföldi rock­­lemezeket itthon nem lehetett megvásárolni, nagyon sok albumot itt hallott először, és lehetőséget kapott arra is, hogy ezeket lemásolja magának. És jó szívvel gondol vissza arra is, hogy egy ideig itt működött tovább a gimnáziumban alapított rockklub. – Legendás időszak volt – összegezte.

Elfoglalták a szenespincét

Azt kevesen tudják, hogy a régi városháza egyik pincéjében működött ifjúsági klubnak volt egy előzménye: 1980-ban az időközben már lebontott újvárosi közösségi házban indult az egész. Az, hogy átkerült a főtéri pinceklubba, a lapunkban már bemutatott Czibolya Kálmánnak köszönhető, aki a Medicorban kezdte felnőtt éveit esztergályosként. Ma a Makói Videó- és Művészeti Műhely vezetője, filmes szakember, de már abban az időben is érdekelte őt a fotó, a film világa. Tartott vetítéseket az akkor még úttörőháznak hívott régi városháza épületében, és ennek kapcsán, Gulácsi József igazgató invitálására került át a József Attila Művelődési Házhoz – népművelői diplomát is szerzett. A pincét akkoriban szenespinceként használták.

– Találtunk egy pályázatot ifjúsági klubok kialakítására. Miután ezen nyertünk pénzt, a Medicornál dolgozók közreműködésével sikerült lebetonozni, kifesteni, lambériával borítani a falakat, majd be­rendezni a helyisé­geket – emlékszik vissza.

A megnyitó 1982. szeptember 26-án volt.

Sosem volt balhé

Hogy nézett ki a ma már csak az emlékekben élő ifjúsági klub? Ha az ember a kapualjban lévő bejárati ajtón belépett, lépcsőn kellett lemenni. Legelöl volt a ru­határ és a bárpult, ahol alkoholt sosem lehetett kapni – egyébként a dohányzás is tilos volt. Onnan lehetett továbbhaladni az egymásból nyíló helyiségekbe, amelyekben székek, asztalok voltak, televíziók, hangfalak és különböző társasjátékok. Leghátul volt az ajtóval elválasztott klubvezetői szoba.

A városban itt volt először videómagnó és műholdvevő. Tartottak itt vetélkedőket, diszkókat, élő koncerteket, filmes és felolvasóesteket.

Nyitva csütörtökön, pénteken és szombaton volt délután 4-től este 10-ig, néha, ha rendezvény volt, tovább is. Nem csak medicoros fiatalok jöttek: elsősorban a középiskolás korosztály népszerű helye volt. Belépni csak klubtagságival lehetett. – A szülők is nyugodt lélekkel engedték el ide a gyerekeiket, mert itt soha nem volt balhé – emlékezik az egykori klubvezető. Az egyetlen hátránya az volt, hogy mellékhelyiség csak az udvaron volt – de abban az időben ez nem számított rendkívülinek.

Szép emlékek

Akik a Medicor klubba jártak, az azóta eltelt évtizedek ellenére is jó szívvel emlékeznek az ott eltöltött időre.

– Nagyon szerettük, sokat jártunk le 1983 körül a gyerekekkel. A filmvetítéseket szerettük a legjobban, fiatalságunk meghatározó helye volt. Nem dohányzó, italmentes hely volt, ami akkoriban nagy szó volt – emlékezett a lapunk által alapított, közel 12 ezer tagot számláló Makón élek nevű Facebook-csoportban Martonosi Edit. Oláh Nóra a tematikus estek mellett azt említette meg, hogy a Reggeli csúcs című Petőfi rádiós műsor stábja is vendégeskedett itt egy ízben. De volt farsangi jelmezbál is.

– Gimisek voltunk. Akkor menő helynek számított, és csak kevesek jutottak le oda – tette hozzá Joó Jutka, Murvai János pedig a filmvetítéseket emelte ki: – Igazi premier videófilmek voltak… Terminátor, Vörös Szonja, Neverending Story, Conan, a barbár 1-2. Nem beszélve a jó diszkókról! Czibolya Kálmán szerint a siker egyik titka az volt, hogy itt igazi közösség alakult ki. Volt, hogy még nyári tábort is szerveztek. Azoknak az embereknek a munkáját is kiemelte, akik vele együtt dolgoztak – például Majoros Márton klubtitkár és a gyár lakatosműhelyében dolgozott klubgondnok, Márton Imre.

Lakat lóg az ajtón

A klub 1993-ig működött. Utána még három évig itt volt a videóműhely bázisa, de aztán a művelődési ház olyan magas bérleti díjat kért, amit már nem lehetett kigazdálkodni. Még egyszer, 2010-ben, ha csak rö­­vid időre is, de kinyílt, átmenetileg ott volt a diákönkormányzat székhelye, de jó 10 éve lakat lóg a bejárati ajtaján. Hogy valaha használják-e még a pincét valamilyen célra, nem tudni – az biztos, hogy a régi városháza épületében előbb-utóbb gyógyszállót fognak kialakítani.

Érdekes, hogy a Medicor klubbal szemben, ugyancsak a kapualjban egy hasonló pincében működött egy másik is, a Fég klub. Ezt III. félidő rock- és sportklubként is emlegették, és tovább tartott ki, mint a másik – ez azonban inkább kocsma volt, mint klasszikus klub. Czibolya Kálmán a Medicor klub klubnaplóját, számtalan más relikviával együtt megőrizte, és most átadta a József Attila Múzeumnak. Jövőre várhatóan kiállítást rendeznek belőlük.