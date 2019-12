Zsófi felkészült a szilveszterre

Retró buliba megy szilveszterkor Zsófi, és a fiatal lány időben meg is kezdte a felkészülést.

Hétfőn délután találkoztunk vele a Széchenyi téren, ahol a nadrágszíjak és a kézműves termékek helyét átvették a különféle szilveszteri eszközök. Zsófi azt is elmondta, hogy a vásárban több mindent is vettek, például az ismerőseiknek apróbb csecsebecséket. A kosarukban láttunk szerencsét hozó malacot, szerencsepénzt meg persze trombitát is.

A tér egyébként néhány óra alatt teljesen megváltozott. Már nincsenek kint a kézműves termékeket árusítók, és az italos házikók egy része is eltűnt. Az egyik árus, akinél Zsófiék is vásároltak, elmondta, hogy ilyenkor nagyon jól fogy szinte mindenféle partikellék. Nem lehet tudni előre, hogy mit visznek a legjobban, de az biztos, hogy ami villog vagy csak egyszerűen világít, annak nagy keletje lesz, egészen szilveszter éjjeléig.

A filmből ismert klasszikus Sikoly-maszk továbbra is az egyik legfelkapottabb, de mostanra divatba jöttek a régmúltat idéző álarcok is. Aki pedig valamilyen vicces parókát szeretne, annak sem lesz akadály, legalább tizenötfélét számoltunk össze, a hosszú szőkétől a rikító rózsaszínen át egészen a tarajos punk korszakra utaló alkotásokig. A téren egyébként nincs sok árus, de náluk tényleg minden kapható, ami a pezsgőn kívül kellhet egy jó szilveszteri bulihoz.