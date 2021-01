Hétköznapi szokások, amik segítik az életmódváltást

Év elején sokan fogadalmat kötnek – saját magukkal –, hogy egészségesen étkeznek, többet mozognak, és idén aztán tényleg, de igazán lefogynak.

Ebben segítenek az alábbi trükkök. Higgye el: a megszokás eredményhez vezet! – írja a Diéta és Fitnesz.

1. szabály: Aki korán kel, erősebb lesz!

Érdemes reggel korán kirángatni magunkat az ágyból, és elvégezni az aznapi edzést. Ráadásul – egy 500 fő bevonásával végzett, arizonai klinikai kísérlet szerint – az ilyenkor végzett testmozgás háromszor hatékonyabb. Próbálja minimalizálni a „szundi” gomb használatát. Maximum 5 percig lustálkodjon az ébresztő megszólalása után, ha ugyanis folyamatosan a „szundi” üzemmódot nyomogatja, nagyobb eséllyel alszik vissza. A reggeli edzés ráadásul javítja a koncentrációt, a szövegértést, valamint fejleszti a kognitív funkciókat.

2. szabály: Ne csak pedálozzon!

Mielőtt a nulláról kezdve, az év végi-év eleji hajszában vad edzésbe kezdene, gondolja át az edzésterved. Ne csak a kardióval tervezzen! Igaz, ez a fajta testmozgás talán gyorsabb zsírégetést eredményez, de a súlyzós edzéssel kiegészítve még nagyobb csodákra képes. A Tokiói Egyetem egy tanulmánya szerint 20 perc biciklizés egy kis súlyzózással kiegészítve nagyobb hatással bír, mint ha hosszabb ideig, de csak kardiomozgást végeznénk. Ez egyébként nem csak a zsírégetésnek, de a szívünknek is jót tesz.

3. szabály: Váltogassa a tempót!

Végzett az erősítéssel, és készen áll az izzadásra? A magas intenzitású edzés után bizonyítottan aktívabb az anyagcsere, illetve a kalóriaégetés sem áll le, amint befejezzük az edzést. Ha például 300 kalóriát égettünk el a mozgás során, még plusz 45 kalória ég el az edzés után. Hogy a hatékonyságot növeljük, próbáljuk ki az intervall edzést: ha futunk, sétálunk, biciklizünk, úszunk – növeljük a tempót, majd pár percre lassítsunk, hogy aztán megint begyorsuljunk.

4. szabály: Dobja fel a napközbeni pangást!

Nem csak az ebéd utáni kajakómán segíthet ezzel a módszerrel gyorsan és egyszerűen. Hívhatja 20-20 szabálynak is: 20 perc séta 20 százalékkal növelheti az energiaszinted. Könnyen gondolhatja bárki, hogy a mozgástól még inkább elfáradunk, pedig valójában ennek az ellenkezője történik. A mozgástól feltöltődünk energiával, és kisebb eséllyel támad ránk az evés utáni fáradtság. És még az ebéd egy részét is ledolgozzuk egy kis mozgással.

5. szabály: Üldögéljen kevesebbet!

Az elmúlt időszakban sokat lehetett hallani az inaktív életmód egészségromboló hatásáról. Mi is javasoljuk, hogy amennyiben ülőmunkát végez, amikor csak teheti, álljon fel, sétálgasson, végezzen apró gyakorlatokat. Már a legegyszerűbb mozdulatok is csodákra képesek, erősítik a farizmokat (amely egyébként a legnagyobb izomcsoportja a testünknek). Óránként álljon fel, csináljon pár guggolást. A munkanap megkezdése előtt otthon is szánjon 10-15 percet rá, az eredményt pedig hamar látni fogja.

6. szabály: Kétszeres lépésszámmal az egészségért!

Dobja fel a lépcsőzést, tegye még hatásosabbá: szedje kettesével a lépcsőfokokat! Ezzel a mozgással nem csak több kalóriát éget, de olyan izmokat is megdolgoztat, amelyeket csak ritkán. Az izmainkat úgy tervezték, hogy messze tudjunk ugrani, keményen tudjunk rúgni és nagyot tudjunk ütni, ám a hétköznapokban csak ritkán végzünk ilyen mozdulatokat, így kifejezetten jó, ha ezeket az izmokat is aktiváljuk időnként.

7. szabály: Nyújtani, nyújtani, nyújtani!

Ne sajnálja az időt az edzés utáni nyújtásra! Nemcsak az izomláz elkerülése érdekében érdemes az edzésidőbe beiktatni, de az izomzatunkat is fejlesztjük ezáltal, megelőzzük a megrövidülésüket. Ha rendszeresen nyújtunk, az edzéseink is hatékonyabbak lesznek, az izmaink könnyebben, gyorsabban fejlődnek, alkalmazkodnak a változásokhoz.

