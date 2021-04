Idén nyáron is lesz Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztivál

Nyolcadszor rendezik meg Szarvason a Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztivált. Az amatőr együttesek bármilyen stílusban, de élő, hangszeres zenei produkciókkal és saját szerzeményekkel nevezhetnek a versenyre május 9-ig. A dalokat minikoncerten kell bemutatniuk a szakmai zsűrinek a Granárium Zebra Clubban. A győztes zenekar továbbjut az Öröm a zene országos tehetségkutató versenysorozat hárommillió forint összdíjazású, budapesti döntőjébe és számos értékes különdíj is gazdára talál.

Idén nyáron is megrendezik az Öröm a Zene országos könnyűzenei tehetségkutató sorozat szarvasi, regionális állomását, a Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztivált június 26-án. A Békés megyei településen nagy hagyománya van a rendezvénynek, amelynek nyolcadik alkalommal ad otthont Granárium Zebra Club. A szarvasi megmérettetésen az elmúlt években olyan zenekarok győzedelmeskedtek, mint például az azóta már országos hírnévre szert tett Fatal Error, a Mongooz and the Magnet, a The Luckies vagy a 2017-es Öröm a Zene tehetségkutató sorozat országos döntőjének nyertese, a hárommillió forint értékű főnyereményt bezsebelő alternatív rockzenekar, az Ažur.

A szarvasi Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztiválra csakis élő, hangszeres zenei produkciókkal és saját szerzeményekkel lehet nevezni május 9-ig, a versenyt pedig június 26-án rendezik meg a nagy múltú Granárium Zebra Clubban,

ahol annak idején a szárnyait bontogatta az Ektomorf és a Magna Cum Laude is. A zenekarok a hatályos egészségügyi óvintézkedések betartása mellett egy-egy 15 perces, élő koncerten mutathatják be produkcióikat a szakmai zsűrinek. Három saját szerzeményt kell előadniuk és a zsűri pontszámai alapján alakul ki a végső sorrend. Az zsűri pontozza a hangszeres tudást, a dalszöveget, a mondanivalót, az egyediséget és a színpadi összképet. A zsűri tagja Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetsége főtitkára, az Öröm a Zene program vezetője, gitártanár; Kirschner Péter zenei producer, gitáros, a Hangfoglaló Program képviselője (ex-Európa Kiadó, Sziámi & Friends zenekar), Mihály Gergely (Angertea zenekar) és Lukács László (Barbears zenekar).

„Arra biztatom a kezdő bandákat, hogy éljenek a lehetőséggel és nevezzenek be a Dobbantóra, mert akár az országos ismertségig is el lehet jutni. Jó példa a Margaret Island, amelynek szintén tehetségkutató versenyeken indult a pályafutása, és ma már az ország egyik legnépszerűbb zenekara” – mondta a zsűri egyik tagja, Kirschner Péter, a legendás Európa Kiadó egykori és a Sziámi & Friends jelenlegi gitárosa, aki mások mellett Bródy János lemezeinek is a zenei producere. Hozzátette: „Az elmúlt években többször voltam zsűritag a szarvasi Dobbantón és izgalmas produkciókat szoktam látni. Szerencsére a rock és a metal nem halt ki, és még mindig sok ilyen zenekar nevez évről évre, de örömteli, hogy másféle zenei stílusok is képviseltetik magukat.

A legfontosabb tanácsom, hogy a csapatok érkezzenek felkészülten. A színpadi előadás legyen összehangolt és izgalmas, mert hiába a jó zene, ha nem meggyőző az élő produkció.”

Kirschner Péter idén is nyereményt ajánlott fel a győztes zenekarnak, amely produceléssel összekötött stúdiófelvételi lehetőséget kap tőle. Emellett több értékes nyeremény vár még a döntősökre, például fellépési lehetőség a Magna Cum Laude zenekar egyik koncertjén, mint előzenekar a Koncertszervező.hu jóvoltából, fellépési lehetőség – amennyiben megrendezésre kerülnek – a 2021-es Alpárfeszten, illetve a Tábor fesztiválon. Amint a vírushelyzet lehetővé teszi a kiskunfélegyházi Rocktárban, a budapesti Gödör Underground klubban, és a szarvasi Zebra Clubban is zenélhet egy-egy díjazott.

A szarvasi győztes továbbjut az Öröm a zene országos tehetségkutató versenysorozat budapesti döntőjébe, amelynek összdíjazása hárommillió forint. A Dobbantó Tehetségkutató Fesztiválon videók is készülnek, és valamennyi fellépő zenekar bemutatkozása elérhető lesz az Öröm a zene YouTube-csatornáján.

http://www.zebraclub.hu/tehetsegkutato