Így ápolja a kaktuszt

Kis odafigyeléssel hosszú ideig csodálatos díszei lehetnek otthonának.

„Szúrós” kedvenceink, a kaktuszok egyediségüknek és dekorativitásuknak köszönhetően igen népszerű szobanövényekké váltak. De vajon minden alapvető dologgal tisztában vagyunk, ha a kaktuszokról van szó? – írja a Vasárnap Reggel.

Otthonunk bármelyik helyiségét feldobhatjuk cserepes növényekkel, amelyek stresszoldóként, antidepresszánsként és légtisztítóként is hatásosak. Jó választás lehet például a kaktusz, mely ugyan a többi szobanövénytől eltérő gondoskodást igényel, ám az alapokat nem nehéz elsajátítani.

Ha ezeket a szabályokat betartja, kedvencei minden évben erőteljes növekedéssel hálálják meg a gondoskodást!

Nézzük, mit kell tudni a szukkulensekről, illetve tisztázzuk a velük kapcsolatban terjengő tévhiteket.

A kaktuszok elpusztíthatatlanok?

Egyértelműen nem. Bár igen igénytelenek, és könnyű őket életben tartani, a túlöntözéssel, elégtelen fényviszonyokkal, rossz cseréppel vagy földdel nem fogják sokáig bírni! Nézzünk utána az egyes kaktuszfajták igényeinek, ha szeretnénk otthonra beszerezni párat!

Virágoznak a kaktuszok?

Bizonyos kaktuszfajták könnyedén virágoznak, például a mammillariák, a rubinkaktuszok, az echinocereus kaktuszok, de vannak olyanok is, akiknek évtizedek kellenek, míg virágba borulnak. Lehet, hogy otthoni kaktuszunk is képes lenne virágozni megfelelő nevelés mellett: megfelelő talajjal, időnkénti átültetéssel és elegendő napsütéssel.

Mi a legjobb kezdő kertészeknek?

Könnyedén merjük ajánlani a színes virágú gymnocalycium mihanovichii kaktuszt, a kisebb fügekaktuszokat, és talán a legnépszerűbb a virágokat is bontó mammillariák.

Milyen gyakran kell öntözni?

A különböző fajták eltérő öntözési igényűek, de az évszakok is befolyásolják a gyakoriságot! Nyáron körülbelül kéthetente érdemes öntözni. Akkor csináljuk jól, ha a föld teljesen kiszárad az öntözések között. A legjobb olyan cserépben tartani, amelynek az alján távozni tud a felesleges víz. Az öntözést március közepén kezdjük meg permetezéssel, májustól augusztusig már hetente egyszer bő vízadagokkal, lehetőleg alulról felszívatva. Havonta egyszer 1 ezrelékes tápoldatot is keverjünk az öntözővízbe. Augusztustól csökkentsük az öntözések számát, és október elejétől már egyáltalán ne öntözzünk.

Átültetés

Átültetésük akkor szükséges, ha a növény kinőtte a cserepet. A legalkalmasabb időpont erre a kora tavasz, korai virágzású fajoknál (pl. Mammilaria) az átültetést tegyük a virágzás végére.

Csak a meleget kedvelik?

Nem! Vannak melegkedvelő fajok is, azonban bizonyos egyedek a hűvösebb időt is jól bírják. Télen, 5 fok alatt már semmiképpen se tartsuk kint a kaktuszokat. A pozsgások és a kaktuszok télen 5-10 fokos, világos helyen érzik jól magukat, ilyenkor egészen novembertől-márciusig ne öntözzük őket. Ez a pihenés időszaka, ilyenkor van a virágindukció, és a jó teleltetésen múlik a jövő évi megjelenés.

Hova tegyük?

Fontos számukra a sok fény, szoktatással a tűző napot is jól elviselik. Kitűnő helyük van a napsütötte déli ablakban, de még szebbek lesznek a töviseik, és bővebb a virágzásuk, ha késő tavasztól kora őszig teljes napfényen tudjuk őket nevelni. Alkalmas erre déli fekvésű ablakpárkány, terasz, erkély, kert, de akik már nagyobb gyűjteménnyel rendelkeznek, építhetnek kedvenceiknek télikertet vagy hobbi növényházat is. (Ez utóbbiaknál is ügyeljünk a növényház tájolására, lehetőleg reggeltől délutánig érje a nap.)

Mennyi ideig élnek?

A természetben egy kaktusz akár több mint száz évig is képes elélni. Lakásban inkább több mint tíz évet kibírnak, csak egy kicsit kell odafigyelni rájuk!

Megváltozott szín

Sajnos a túlöntözéssel vagy nem megfelelő körülményekkel gombás fertőzést kaphat a kaktusz, ezt jelezheti a színváltozás, vagy a furcsa bolyhok megjelenése. Ilyenkor még inkább vonjuk meg tőle a vizet és rakjuk száraz, napos helyre, de ne legyen túl meleg!

Téli teendők fajtára szabva

A téli nyugalmi időszakban a nem szúrós, zömmel esőerdőkből származó levél- és vessző kaktuszokat (pl. Epiphyllum és Rhipsalis nemzetség) min. 12-15 fokos helyiségben kell tartani, továbbá 2-3 hetente öntözni szükséges.

A szúrós kaktuszok többsége optimálisan 5-10 fokos, lehetőleg világos helyet kíván, mert a sötétben tartástól elmaradhat a virágzásuk. Kevésbé hűvösben sem szabad őket locsolni – máskülönben beindul a növekedésük, és megnyúlnak.

Néhány nemzetség, mint a dinnye- és korongkaktuszok (Melocactus és Discocactus) magasabb hőmérsékletet igényelnek, de ezeket is szárazon kell tartani.

A télálló kaktuszok közül pl. a Cylindropuntia imbricata kiültetve elviseli a száraz fagyokat, egyes medvetalpkaktuszok (Opuntia-fajok) pedig a nedves teleket is túlélik.