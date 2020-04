Így dobja fel süteményeit egy kis zöldséggel

A zöldségek akkor is jól jöhetnek, ha épp nem a főételt, hanem a desszertet készítjük a vasárnapi ebédhez. Hogy ez miként lehetséges? Kiderül a Vasárnap Reggel legutóbbi számában megjelent tippekből!

Örök kedvenc: a répa

A répatortát szinte mindenki szereti, és az elkészítése sem ördöngösség. Annyira nem is érezni rajta, miből van, ugye? A tésztát egy kicsit édesebbé, az állagát könnyebbé, rugalmasabbá teszi a közkedvelt gyökérzöldség, amit akár paszternákkal is helyettesíthet, például ha muffint süt. Próbálja ki bátran, így talán a gyerekek is szívesebben fogyasztják a sárgarépát!

Remek páros

Talán furcsán hangzik, de a csokoládé és a cékla tökéletesen kiegészítik egymást. A csokoládétorta tésztája a belekevert reszelt céklától puha és szaftos lesz. A különleges hozzávaló ráadásul elmélyíti a csokoládé vagy a kakaópor ízét, tökéletes párost alkotva vele.

Nem csak almával finom

Az almás-fahéjas sütemény sokunk kedvence. Ha szívesen kipróbálna valami újat, akkor a piskótába reszeljen cukkinit, így kevesebb zsiradékra lesz szüksége, mégis lágy, puha marad a tészta. A cukkinis sütemény még finomabb lesz, ha fahéjat is kever hozzá.

Nyersen is jó

Manapság egyre népszerűbbek a nyers ételek. Akik a nyers koszt mellett teszik le a voksukat, vagy akik nyitottak az újdonságokra, bizonyára sok zöldséges receptet ismernek. A mandula és datolya pürésített keverékéből álló tésztára remek választás az avokádós kakaókrém.

