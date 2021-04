Így érdemes diétázni a koronavírus-fertőzés után

Nemsokára vége van a 40 napos böjtnek, de jön a bikiniszezonra való felkészülés, a diéták, fogyókúrák időszaka.

Ahogyan a koronavírus miatt sok mindent, most ezt is kicsit másképp kell csinálni, mint eddig. Az emésztés javítása nélkülözhetetlen a hosszútávú és egészséges testsúly megtartásában, így arra is fontos odafigyelni, nem csak a kalóriatartalomra. Ebben segít az eper, újhagyma, retek, spárga, saláta, mindig a szezonális zöldségek a legegészségesebbek – írja a Borsonline.

Idén is a kedvenc diétám a flexiáriánus diéta, ami a flexibilis és a vegetáriánus szavakból lett összerakva – kezdte a Borsnak Abonyi Orsi, dietetikus. – Alapelve szerint nem tilos a hús fogyasztása, de csak mértékkel szabad bevinni a szervezetbe. Rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kell enni és szigorúan tilos a feldolgozott étel és a cukor. Idén is ezt tartom a legkönnyebben tartható diétának.

Tünetekkel tilos diétázni!

– Tarthatja ezt a diétát az is, aki enyhe tünetekkel átesett a koronavíruson – folytatta Abonyi Orsolya – De ha valaki a fertőzés miatt súlyos beteg lett, nem volt étvágya, lefogyott, akkor felejtse el a diétát még akkor is, ha maradt még rajta súlyfelesleg. Mert az egészség mindennél fontosabb, a kinézetünknél is. És ami lement a betegség ideje alatt, az nem onnan ment le, ahonnan esetleg akarta volna. Aki pedig éppen karanténban van, mert elkapta a vírust, az majd csak akkor gondolhat diétára, fogyókúrára, ha már meggyógyult, és nem maradt következménye a fertőzésnek.

