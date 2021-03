Így lehet a tojástartót ötletesen felhasználni

A kartonból készült tojástartót számtalan módon bevethetjük a háztartásban. Kidobás helyett inkább merítsünk ötleteket az alábbiakból!

Bár általában a tojások biztonságos szállítására és tárolására használjuk, a tojástartók rendkívül sok más lehetőséget rejtenek magukban – írja a Lakáskultúra.

Festőpaletta

Ha nem szeretnénk, hogy a gyerkőcök mindenfelé szétfolyassák a festéket, használjunk tojástartót! A kis rekeszeket megtölthetjük a különböző színekkel, így nem fog szétfolyni egyik sem.

Madáretető

Fedett helyen a papír tojástartóból készített madáretető is megállja a helyét. Mivel több rekeszt is tartalmaz, így akár egyszerre több madárka is tud falatozni.

Rendszerező bárhol

A tojástartó szuper tárolóként is funkcionálhat: rendszerezni tudjuk a csavarokat, elemeket, szögeket a segítségével, de akár a fürdőszobában is segíthet a pipereszerek, ékszerek rendezésében. Sőt, az íróasztalon is nagyon hasznos tud lenni.

Tipp: mielőtt felhasználjuk egyéb rendszerezőként a papír tojástartót, hagyjuk 4-5 órán keresztül állni, hogy az esetleges baktériumok elpusztuljanak. Ha a tojástartó hungarocellből vagy műanyagból készült, mossuk ki szappanos vízzel, majd hagyjuk megszáradni.

Jégkockatartó

Ha van egy műanyag tojásos dobozunk, akkor kreatívan használhatjuk jégkockatartónak. Mossuk ki a műanyagot alaposan, töltsük meg vízzel, majd tegyük a fagyasztóba.

