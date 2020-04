Így tornáztassa meg alaposan az arcizmait

Liszkay Gábor múlt héten jelentette be, hogy távozik a Mediaworks éléről, és ez alkalom arra is, hogy számbavegyük, meddig jutott a nemzeti-konzervatív sajtó 2016, azaz a Mediaworks megvétele óta. Főleg, mert hamis számok terjednek régóta, és most újult erővel, ezek pedig befolyásolják a jobboldal önmegítélését, és itt-ott frusztrációt okoznak.