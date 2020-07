Így válogassa össze nyári ruhatárát az egészség tükrében

Aki elégedett a külsejével, és jól választ magának ruhát, az magabiztosabb és boldogabb lehet. Ugyanakkor az egészséges élethez is elengedhetetlen a gondos válogatás – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Szűk nadrág

A szorosan a lábra feszülő darabok igen kedveltek, és sportos alkatokon nyilván igen mutatósak is. Ámde a túl szoros fazon viszont károsíthatja az idegeket, és visszeresedéshez vezethet. A nyári kánikulában ráadásul bele is izzadhat az ember, ami bőrgomba és egyéb fertőzések táptalaja lehet.

Zokni

A túl szoros passzé lassíthatja a vérkeringést. Főleg a hosszú utazások alkalmával okozhat komoly gondot. A kánikulában válasszon pamutból készült, gumi nélküli, bő passzéjú zoknit, ha pedig hajlamos a lábdagadásra, visszértágulatra, viseljen speciális gyógyzoknit, gyógyharisnyát.

Bikini

Valószínűleg nem ön az első, aki az adott kétrészest felpróbálja az üzletben. A higiénia érdekében tehát mindig a fehérneműjére húzza rá a fürdőruhát, otthon pedig az első dolga legyen, hogy kimossa a bikinit. A strandon mindig legyen önnél egy váltás fürdőruha, így a nedveset kiteheti száradni. Ha ugyanis az alsó nehezen szárad meg, a hideg hatására könnyebben felfázhat.

Melltartó

Nemcsak a kinézete, hanem az egészsége miatt is fontos, hogy a nyári topok, ruhák alatt tökéletes fazonú melltartót viseljen. Vásárlás előtt mindig próbálja fel a melltartót, mert hiába tudja a kosárméretet, a fazonon is sok múlik. A nem megfelelő darab viselése miatt hát-, és fejfájás is jelentkezhet. A nyári melegben érdemes minden egyes alkalommal kimosni a fehérneműt.

Flipflop papucs

Bár nagyon divatos, és praktikusnak is tűnik, nem a legkényelmesebb viselet. Sokan ugyanis összehúzzák, begörbítik a lábujjaikat séta közben, ami megterheli a vádli izmait, az Achilles-ínt, és hátfájást is okozhat. A nagylábujjnál pedig hólyagok alakulhatnak ki, ahogy a láb odadörzsölődik a papucs pántjához.

