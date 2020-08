Íme, a 10 leggyakoribb lakberendezési hiba, amit mindenki elkövet

A lakás berendezése egyszerű feladat – gondoljuk sokan, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy valójában közel sem. A kényelmes és praktikus otthonhoz nem árt tisztában lennünk néhány alapvető szabállyal.

Túl sok szín, anyag és minta

Előfordul, hogy egyszerre több árnyalatba, motívumba is beleszeretünk, ebből pedig később nehezen, vagy egyáltalán nem engedünk. Ennek az egyenes következménye azonban csak a jobbik esetben lesz eklektika vagy ízléses stíluskavalkád, sokkal inkább káosz, zsúfoltság és hozzá nem értés – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

A megoldás: maradjunk biztonsági játékosok és válasszunk alapszínnek egy visszafogott, természetes árnyalatot, amelyet aztán nagyobb felületeken alkalmazhatunk. Ilyen például az örök klasszikus fehér, amely szépen idomul a legtöbb mintához, stílushoz és színhez, de remekül mutat fával és kővel is.

Könyvek halmozása

A könyvek látványa mindig kellemes, nem csoda, ha mi magunk is örömmel sorakoztatjuk a szebbnél szebb és értékesebb olvasmányokat a polcainkra. Ám sajnos nem lakberendezési szempontból: a túl sok könyvtől könnyen zsúfolttá és rendezetlenné válhat a szoba.

A megoldás: szortírozzunk! Ajándékozzuk vagy adjuk el azokat, amelyeket már biztosan nem fogunk olvasni – más számára lehet, hogy igazi kincset jelenthetnek még. A legszebb, legkedvesebb köteteinket tegyük polcaink díszévé, a többit érdemes szekrényajtók mögé rejteni.

Rossz világítás

Egy-egy mutatós lámpa vagy csillár minden helyiségbe, és már készen is vagyunk? Sajnos a válasz nem: a jól átgondolt világítás kialakítása ennél sokkal többet jelent, ráadásul ha rosszul csináljuk, a szoba is kisebbnek, nyomasztóbbnak tűnhet.

A megoldás: helyezzünk el minél több fényforrást! Tegyünk állólámpát a sarokba, kerüljön az íróasztalra és az ágyunk mellé olvasólámpa, és az étkezőasztal fölé is lógassunk be fényforrást! Fokozhatjuk a hangulatot néhány dekoratív hangulatvilágítással is, például fényfüzérekkel.

Minden bútor a falnál

Unalmas és szűkebb térérzetű lesz a szoba, ha minden bútort szigorúan a fal mellé állítunk.

A megoldás: játsszunk a térrel! Használjunk például polcokat térelválasztónak, amennyiben a szoba nagysága ezt lehetővé teszi, de akár az íróasztalt is elforgathatjuk 90 fokkal.

Túl nagy vagy túl kicsi bútorok

Nem elég, hogy a színe, vagy az anyaga legyen szép, fontos, hogy a lakás méreteihez is igazodjon a bútor. Hiába szeretnénk például hatalmas kanapét, ha apró a nappali, hiszen ettől csak még kisebbnek és zsúfoltabbnak látszódik a helyiség. Ugyanez a helyzet a kis asztalokkal is egy nagy alapterületű étkezőben: furcsán hat és szinte elveszik benne a bútordarab.

A megoldás: számoljuk ki és tervezzük meg a berendezést! Mindig vegyük figyelembe a helyiség méreteit, a családtagok számát és ezek mentén gondoljuk át, milyen bútorra van szükségünk.

Képek tervezés nélkül

Az egyik legegyszerűbb és magától értetődőbb lakásdekorációs trükk, ha képeket teszünk a falra. Kétségkívül otthonosabb lesz az összkép, ám nem biztos, hogy egyetlen kép a nagy, üres falon azt a hatást váltja ki, amit eredetileg elterveztünk.

A megoldás: a képeket csoportosítva rendezzük el a falon! Ne féljünk attól, hogy a fal nagy részét elfoglalhatja a kompozíció, hiszen ez nemcsak mutatós lehet, hanem az adott helyiséget is tagolhatjuk vele. Ha csak egyetlen képben gondolkodunk, akkor ne a fal közepére, sokkal inkább egy bútor kiegészítéseként tegyük fel a falra, például egy komód vagy egy polc fölé.

Félelem az élénk színektől

A fehér kétségkívül csodás és megunhatatlan, ám megéri kicsit bátrabbnak lenni a merészebb tónusokkal!

A megoldás: először érdemes próbálkozni a természetre emlékeztető színek halványabb árnyalataival: a homokszín, a bézs vagy a világos szürke jó kiindulópontok lehetnek falszínek tekintetében. Először kezdjük el egyetlen falszakaszon, majd ha tetszik, akkor következhet az egész szoba. Az élénkebb árnyalatokkal eleinte kísérletezzünk kiegészítők, textilek formájában.

Mint egy katalógus

Sajnos sokunk kevésbé bízik az ízlésében, így a lakásunk sterillé, személytelenné válhat, és sokkal inkább hasonlíthat a bútorkatalógusok világára, mint tükrözné a saját személyiségünket.

A megoldás: hagyjunk időt magunknak! Egy otthon karakterét nem lehet egy hétvége alatt kitalálni. Bízzunk magunkban, a stílusunkban és az ízlésünkben. Inspirálódjunk kedvünkre és tervezzük meg az otthonunkat!

Elhanyagolt előszoba

A nappali, a konyha és a hálószoba berendezésére általában sok időt fordítunk, ám az előszoba amolyan mostohagyereknek számít. Pedig nem véletlenül mondják, hogy ez a helyiség a lakás névjegye: a látogatók ide lépnek be először, és mi is ide érkezünk meg majd indulunk el otthonról, ezért különösen fontos, hogy harmonikus benyomást keltsen.

A megoldás: válasszunk a helyiség adottságaihoz megfelelő színt a falra! Egy kis helyiség valósággal kinyílik, ha világos árnyalatokkal játszunk itt. A rendezett összképhez fontos az átgondolt tárolás: szerezzünk be kosarakat, a cipőket helyezzük a szekrénybe, és személyenként két kabátnál többet ne tartsunk a fogasokon.

Lebecsüljük a függönyök erejét

Tény, hogy nem minden otthonba valók a hatalmas, földig érő függönyök és sötétítők, ám ez nem jelenti azt, hogy ne árnyékolhatnánk vagy rejthetnénk el a kíváncsi szemek elől az otthonunkat.

A megoldás: vegyük figyelembe az adott helyiség stílusát, méreteit, és ezeknek megfelelően öltöztessük fel a nyílászáróinkat. Függöny helyett gondolkodhatunk római rolóban, redőnyben vagy szalagfüggönyökben is.

Borítókép: illusztráció