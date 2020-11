Jön az Amerikai fater új évada a TV2 Comedy-n

Nem kell tovább várni, az animációs vígjátéksorozatok hazai kedvelőinek nagy örömére, országos TV premierrel érkezik az Amerikai fater 16. évada. Minden hétköznap 22.00-tól, dupla részekkel lesz látható a TV2 Comedy műsorán.

Hétfőtől újabb fordulatokkal folytatódik a Smith család szélsőséges karaktereinek története. Jön a konzervatív családfő Stan Smith (Seth MacFarlane), felesége Francine, gyermekeik Hayley és Steve, és persze Roger a szarkasztikus földönkívüli, valamint Klaus, az egykori NDK-s sportoló, aki a CIA merényletének köszönhetően ma már egy aranyhal testében éli mindennapjait.

A friss részekben tovább folytatódnak a csöppet sem hétköznapi család kalandjai, és garantáltan újabb meglepetések várják a nézőket. A 16. évad egyik különlegessége, hogy számos cameo is feltűnik az epizódokban. Látható lesz többek között Jane Lynch amerikai színésznő, humorista, Craig Robinson és például The Weekend, az etiópiai származású kanadai énekes, dalszerző is, aki az adott rész társírójaként is szerepet vállalt.

Seth MacFarlane régóta futó animációs vígjátékának 15. évfordulóját ünnepli a 16. évaddal.