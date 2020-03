Kezdődik a koronavírus elleni vakcina emberi tesztelése

Hétfőn 45 fiatal önkéntes beoltásával megkezdődhet egy új koronavírus elleni vakcina emberi tesztelése az Egyesült Államokbeli Seattle-ben, számolt be a BBC World alapján a V4NA.

A Covid-19 vírus ellenszerének szánt oltóanyagot a vírus genetikai kódjából mesterségesen állították elő a kutatók, és

A 45 egészséges, fiatal önkéntesen elvégzendő kísérletre az Egyesült Államokbeli Seattle-ben található Kaiser Permanente kutatóintézetben kerül sor hétfőtől, és az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet finanszírozza.

A vírusok ellenszérumait általában legyengített vagy elpusztult vírusokból állítják elő a szakemberek. Az mRNS-1273 nevű szérumot azonban nem a Covid-19 vírusból nyerik, hanem a vírus genetikai kódjának egy rövid, laboratóriumban előállított szegmensét tartalmazza, számolt be a BBC World online kiadása hétfőn.

A szakemberek világszerte nagy érdeklődéssel követik a kísérlet alakulását. Az mRNS-1273-ot előállító Moderna Therapeutics biotechnológiai vállalat állítása szerint a vakcinát a korábban bevált laboratóriumi módszerekkel állították elő, és az állatokon elvégzett első kísérletek eredményei biztatóak.

The German government is trying to stop the Trump admin from persuading a German company seeking a coronavirus vaccine to move its research to the U.S., prompting German politicians to insist no country should have a monopoly on any future vaccine. https://t.co/NX7kHKLlf0

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 16, 2020