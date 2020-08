Kiderült, melyik a legsportosabb balatoni település az idén

Huszonegy település több mint harminc csapatának részvételével, tizenhatodik alkalommal rendezték meg Vonyarcvashegyen a Mozdulj Balaton Sporttalálkozót.

A nyarat átfogó szabadidős programsorozat szombati zárásaként a résztvevő strandok együttesei mérhették össze egymással az erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. Az eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet az elmúlt évhez hasonlóan – a rendezvény történetében pedig már hatodik alkalommal – Ábrahámhegy érdemelte ki – tájékoztattak a szervezők.

A szezon utolsó hétvégéjén kitűnő idő fogadta a résztvevőket a Lido Strandon, a hagyományos nyárzáró sportrendezvényen. A strandröplabda-tornán csakúgy, mint egy éve, az ábrahámhegyiek bizonyultak a legjobbnak, ezúttal a révfülöpiek előtt. A streetballcsaták is sok izgalmat hoztak, és keszthelyi sikerrel értek véget. A tavalyi győztes balatonfenyvesieknek be kellett érniük a második hellyel. A kispályás labdarúgótornán is egymást érték a látványos mérkőzések, a balatonszepezdiek meg sem álltak az első helyig, vagyis megvédték 2019-es bajnoki címüket. Az eredmények összesítése alapján a Balaton legsportosabb települése címet idén kiérdemlő Ábrahámhegy mögött Balatonfüred lett a második, Keszthely pedig a harmadik.

A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága és a települési önkormányzatok támogatásával, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében valósult meg. A szervezők három megye, Veszprém, Zala és Somogy 38 strandján várták a szervezett keretek között sportolni szándékozókat az elmúlt szűk két hónapban.

