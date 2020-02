Kisebb lehet a baj, mint eddig hitték

Tényként használták fel számos tanulmányban azt a klímamodellt, amit az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) korábbi jelentésében tettek közzé és amely csak egy lehetséges jövőképet vázol fel. Az információk téves felhasználása miatt sok esetben túlzottan válságos képet festettek a klímaváltozásról, ami valójában nem is annyira vészes, mint azt bemutatták.

Még 2014-ben adta ki ötödik jelentését az Éghajlat‑változási Kormányközi Testület (IPCC), amely egy ENSZ javaslatra felállított szervezet.

Ebben a jelentésben a kutatók négy lehetséges forgatókönyvet írtak le arról, hogyan fog kinézni a világ a következő száz évben széndioxid kibocsátások mértékének függvényében. Csakhogy, mint kiderült, az egyik forgatókönyvet, az RCP8.5-ös számú példát sokan konkrét ténynek vették és felhasználták más tanulmányokban,

ezzel azonban túlzó képet festettek a klímaváltozás mértékéről – számol be a V4NA.

Az RCP8.5 a legrosszabb eshetőséget vázolja fel, eszerint a szénhasználat 500 százalékkal növekedne, ami jelentősen megnövelné a széndioxid kibocsátás mértékét is.

Ez a forgatókönyv azonban csak akkor válhatna valóra, ha egyáltalán nem lenne semmilyen korlátozás a kibocsátásra vonatkozóan.

Ráadásul maguk az IPCC jelentésében közreműködő kutatók is arra jutottak, hogy ennek a szélsőséges szcenáriónak az esélye mindössze három százalék, azaz még ők sem gondolták úgy, hogy ez megtörténhet.

Más kutatók, szakértők és a média is azonban úgy gondolták, felhasználják a példákat az IPCC jelentéséből, csak már nem lehetséges jövőképként, hanem konkrét adatokként. Emiatt történhetett meg az, hogy

több mint kétezer tanulmányban tényként jelent meg az RCP8.5 modell és olyan rémisztő jövőképet festett, ami szerint 2100-ra öt fokkal emelkedne a Föld hőmérséklete.

Arra azonban már nem voltak tekintettel a kutatók, hogy milyen technológiai fejlesztések és klímavédelmi akciótervek jöttek létre időközben, amik már megváltoztatják az eredményeket.

Így tényként kezelték több helyen is ezt az eshetőséget és nagyon is valószínű forgatókönyvként emelték be a köztudatba, ez azonban komoly félreértéseket okozhat az emberekben, akiket így tulajdonképpen megvezetnek. Tehát sokkal válságosabb helyzetben tüntetik fel a klímaváltozást, mint amilyen valójában, és kényelmesen kihagyják a pozitív eshetőséget. Az IPCC tanulmányában ugyanis volt egy pozitív modell is, az RCP2.6, ami szerint a globális felmelegedést két fok alatt tudják tartani – ez az a szám ráadásul, amiben a párizsi klímaegyezményben is megállapodtak a résztvevők.

Szakértők szerint a globális felmelegedést három fok körül tudják tartani az államok az évszázad során, ami bár nem a legjobb, mégis sokkal elfogadhatóbb, mint az öt fok. Ráadásul az RCP8.5 szerint akkora növekedés lenne a szén felhasználásban, amennyi szenet nem is tudnának kitermelni. A legfontosabb azonban, amire a kutatók is figyelmeztetnek, hogy

bár meg kell kérdezni magunktól, mi lehet a legrosszabb lehetőség, nem szabad azt a legvalószínűbbként feltüntetni.

Borítókép: illusztráció