Konzervből is főzhetünk finomat

A konzervek igazi jolly jokerek a konyhában: pénzt és időt is spórolva dobhatunk össze belőlük komplett főételt, járvány idején pedig különösen praktikusak. Hogyan tehetjük ízletesebbé a konzerv alapanyagokat, és miként használhatjuk fel ezeket? Íme, 6 villámtrükk.

1. LEGYEN ROPOGÓS!

A legtöbb konzerv étel textúrája nagyjából hasonló – ezt dobhatjuk fel egy kis ropogós feltéttel, ettől lesz igazán finom. Megszórhatjuk az ételt apróra vágott teljes kiőrlésű pirítóssal, sült zöldségekkel, például édesburgonya-szirommal. Ha valami igazán különlegesre vágyunk, a pirítóst dörzsöljük be immunerősítő fokhagymával – írja a Diéta és Fitnesz.

2. SÜLVE IS FINOM A KONZERV ÉTEL!

Ne csak a feltétet pirítsuk meg! Gyakorlatilag bármelyik konzerv bab finomabb, ha sütőpapírral bélelt tepsire szórva a sütőbe toljuk, és ropogósra pirítjuk. Utána rászórhatjuk tésztára vagy egyéb köretre is. Tökéletesen alkalmas a sütésre a csicseriborsó, a fekete vagy tarka bab is. A lényeg, hogy sütés előtt alaposan csepegtessük le róla a folyadékot, igény szerint hintsük meg egy kis olívaolajjal, és már mehet is a 180 fokra előmelegített sütőbe. 15-20 perc alatt kész.

3. SAVANYÚSÁGGAL KEVERVE

Elsőre talán meglepő párosítás lehet a konzerv étel és a savanyúság duója, de ha összehozzuk például a babféléket, hüvelyeseket vagy éppen halakat más tartós, savanyított ételekkel, kivételesen finom fogásokat kaphatunk. Vegyük elő a hűtő mélyéről a savanyú káposztát, uborkát!

ÍZESÍTSÜNK BÁTRAN! A sokszor unalmas, kissé íztelen konzerveket feldobhatjuk a legalapvetőbb fűszerekkel, ételízesítőkkel. Használjuk a fokhagymát, vörösborecetet, citromlevet és -héjat, friss és szárított fűszereket, tahinit, natúr görög joghurtot.

4. NE HAGYJUK AZ UTOLSÓ PILLANATRA!

Ha konzerv alapanyaggal főzünk, hajlamosak vagyunk ezt hozzávalót utolsóként a raguba tenni, gondolván, úgyis főtt, nincs vele gond. Pedig nem árt neki a főzés, így jobban összeérnének az ízek a többi alapanyaggal, fűszerrel.

5. NEM VÉSZ EL, CSAK ÁTALAKUL

Tegyük a konzerv zöldségfélét (pl. bab, csicseriborsó) a konyhai aprítóba, majd keverjük el tojással, liszttel, esetleg zabpehellyel, némi fűszerrel. Formázzunk belőlük golyókat vagy „húspogácsákat”, és süssük ki az kevés olívaolajon. Szuper kombó a fekete bab, tojás, zab; a kukorica, tojás, liszt, curry, koriander. A fűszerekhez egyébként is bátran nyúlhatunk, ha konzervről van szó, mindig jól jön a plusz íz.

6. LEVESNEK SEM ROSSZ

Nem csak mostanában, de a friss zöldségben szegény téli időszakban is készülhet a leves konzervből, alaplé hozzáadásával. Legyünk bátrak, mehet a levesbe mindenféle zöldség, és persze fűszerezzünk bátran! Remek zöldségleves, paradicsomleves vagy minestrone készülhet a konzerv zöldségfélékből.

Borítókép: illusztráció