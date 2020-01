Közös jégkorongozásra várják a családokat

Április 18-án 3. alkalommal rendezik meg az egész napos családi eseményt, ez lesz a szezon utolsó nagy dobása a világbajnokság előtt.

A szervezők azon kalandvágyó szülők és gyermekeik jelentkezését várják a budapesti Tüskecsarnokba, akik szeretnék megmutatni, hogyan birkóznak meg egymással a jégen és nem csak a lelátókról ismerik a szabályokat. Regisztrálni február 15-ig ezen a linken lehet.

Regisztrációs díj 1 felnőtt és 1 gyerek részére 18 ezer forint, minden további családtag 7 ezer forintért vehet részt a tornán. A belépődíj tartalmaz egy, az eseményre készített egyedi névvel és számmal ellátott mezt, valamint a résztvevők számára biztosítanak ételt és italt is.

Az előző évekhez hasonlóan most is a gyermekek korosztálya szerint lesznek kialakítva a csapatok, akik a szüleikből álló csapatok ellen mérkőznek meg, a korosztályos tornák szabályai szerint. A szervezők reményei szerint a tornához idén is csatlakoznak volt és aktív profi játékosok, valamit játékvezetők, akik szintén gyermekeikkel együtt lépnek jégre.

A jeges mérkőzések mellet kültéri programokkal is készülnek.

A rendezvény fő célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős szülői magatartásra (a lelátókon), az egészségmegőrzés, valamint az amatőr jégkorong sport népszerűsítése felnőtt korban is.