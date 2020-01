Látványos tálalással megduplázhatja az étkezés örömét

A spagettit tekerje fel villára, és kis fészkeket formálva helyezze el a tányéron. A rizst, krumplipürét, kuszkuszt, párolt zöldséget pogácsaszaggatóval ízlésesen megformázhatja. A családtagok kedvencét – a húsimádóknak ez nyilván a csirkemell, míg a köretet kedvelőknek a krumplipüré, a párolt zöldség – helyezze a tányér központi helyére, vagyis bal oldalon lent, körülbelül 6 óránál, mert az ember általában oda néz először. A színekre is érdemes figyelnie: a zöldségek a hús és a krumpli közé kerüljenek, hogy élénk árnyalataikkal feldobják az összképet.

Ha megfogadja tanácsainkat, a közös étkezések még örömtelibbek lesznek. Az ételnél a legfontosabb az íze: ami nem finom, azt senki nem eszi meg szívesen. Azzal pedig, ha egy ízletes ételt még látványosan is tálal, megduplázhatja az étkezés örömét. Elvégre sosem árt, ha a szeme is kívánja a finom falatokat – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A spenótot vagy a főzeléket is szívesebben megeszi majd a gyerek, ha ötletesen rendezi el a tányéron.