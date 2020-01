Mire figyeljenek a szabadban sportolók?

A futás végeztével a nyújtó gyakorlatokat semmiképp sem szabad elhagyni, sőt, még intenzívebben kell végezni. A stretchinghez használható erre a célra kifejlesztett puha labda, vagy ha van rá mód, masszázzsal is lazíthatunk. A nyújtás után szintén jót tesz az izmoknak, ha kis idő elteltével veszünk egy nem túl forró fürdőt – javasolta a szakorvos.

Ne hanyagoljuk el az aláöltözetet, a külső hőmérsékletet nem áteresztő, de belülről kifelé légáteresztő anyagú nadrágban fussunk. A felsőruházatnál a légáteresztő aláöltözet fölé hőtartó kabátot vagy pulóvert tanácsos felvenni, és ha szükséges, még egy dzsekit vagy esőkabátot is magunkra vehetünk pluszrétegként. Továbbá egy vékonyabb anyagból készült körsál és kesztyű is jó szolgálatot tehet.

A hideg ellenére, és még akkor is, ha a hőmérő mínuszokat mutat, nyugodtan ki lehet menni a szabadba sportolni. Ha megfelelően felöltözik az ember, elkerülhető a megfázás vagy más megbetegedés. Fejünkre érdemes külön sportolási célra kifejlesztett sapkát húzni, ebbe ugyanis kevésbé izzadunk bele.