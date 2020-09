Olvasóink is örülnének, ha Magyarország felkerülne az e-sport világtérképére

Sokan pedig kifejezetten imádják a videójátékokat.

Magyarországon 2020-ban nagyjából 3,8 millió felnőtt játszik videójátékokkal, amiből közel 540 ezren vallották magukat e-sportolónak az eNET, az Esport1 és az Esportmilla közös kutatásában – a járvány alatt az utóbbi hónapokban pedig valószínűleg még intenzívebben folytak a virtuális csaták a sok otthon töltött idő miatt.

De meg is tudjuk érteni, a League of Legends, a FIFA vagy a szinte filmszerű történeteket elmesélő játékok remek kikapcsolódást nyújtanak.

Olvasóink között is bőven akadnak rajongók – derült ki eheti szavazásunkból.

A voksolók 32 százaléka bár csak a saját szórakoztatására, de annál lelkesebben játszik, főleg járvány idején foglalja el magát ilyesmikkel. Olvasóink 9 százaléka igazi rajongó, naponta órákat tölt el többek között a League of Legends és a FIFA bűvöletében. A szavazók 59 százaléka ugyan maga nem játszik, de azt nagyon szeretné, ha Magyarország e-sportban is a legkiválóbbak között lenne.

És mi kell ahhoz, hogy valaki jó legyen az e-sportban? Egy kis gyakorlás! Amit most egyébként bárki elkezdhet, és ráadásul még nyerhet is vele: a Megyék Csatája e-sport versenyén ugyanis egymillió forint a tét, a versenyzők a League of Legends és a FIFA 21 játékokban mérettethetik meg magukat.

Borítókép: illusztráció