Pár apró praktikával könnyen meghosszabbíthatja a nyaralást

A régóta várt szabadság napjai, hetei gyorsan elszállnak, főleg, ha sok szép élményben van részünk. Aztán kényszerűen visszacsöppenünk a zsúfolt hétköznapokba. Tippjeink segítségével megnyújthatja a vakáció varázslatos hangulatát.

Az egyik pillanatban még a Balaton partján üldögél és hallgatja a hullámok morajlását, a másikban pedig már megint az irodában próbálja minél hatékonyabban elvégezni a teendőit, miközben odakint hét ágra süt a nap, javában tombol a nyár… Ismerős a helyzet? Ha nincs módja arra, hogy három hónapon keresztül vagy akár csak két héten át vakációzzon, más trükkökhöz kell folyamodnia, hogy egy kicsit tovább kitartsanak az élmények – írja a Fanny.

Emléktárgyak a munkahelyen

A nyaralás során gyűjtsön össze néhány szép követ, kagylót a vízparton, vagy vásároljon apró, mutatós, az adott helyre nagyon jellemző emléktárgyakat, és helyezze el őket a munkahelyi íróasztalán. Minden alkalommal, amikor rájuk néz, lelki szemei előtt megelevenednek majd a nyaralás legszebb pillanatai. Ugyanezt a hatást érheti el, ha a nyaraláson készült képekből montázst készít, kinyomtatja, és berakja egy szép képkeretbe. Különösen nyerők a tengert ábrázoló fényképek, hiszen a kék színnek nyugtató hatása van.

Adjon magának offline napokat!

A nyaralás során minél ritkábban kapcsolja be a telefonján az adatforgalmat! Az e-mail- és chatüzenetek számát csökkentse a lehető legkisebbre! Ez a munkahelyi és a magánjellegű üzenetekre egyaránt vonatkozik. Koncentráljon a mostra: az önnel utazó családtagokra, barátokra, élje meg a jelent, élvezze az élményeket, így ezek az emlékezetes pillanatok jobban rögzülnek és tovább megmaradnak. Ne azt nézze, hogy mit hova tudna kiposztolni! A telefonját használja elsősorban fényképezésre, illetve az igazán fontos hívások elintézésére. Adjon magának néhány offline napot!

Döntsék el előre, mit szeretnének!

Nincs is rosszabb az olyan nyaralásnál, amikor a résztvevők folyton összekapnak az eltérő programtervek miatt. Ez kihat az egész utazásra, és keserű szájízt hagyhat maga után a hazatérést követően is. Szerencsére elég könnyű megelőzni a bajt: már a tervezgetés időszakában tartson egy összejövetelt, amelyen az összes érintett családtag, barát részt vesz, és megbeszélhetik, ki mit szeretne csinálni, látni azalatt a néhány nap alatt. Alkalmanként akár külön csoportokba is oszthatják magukat, például tengerparton heverészős, városnézős és túrázós csapatokba, így mindenki megtalálhatja azt az elfoglaltságot, amely a leginkább kikapcsolja. A lényeg, hogy a vakáció a lehető legnyugodtabb hangulatban teljen, hogy ez az érzés a hazatérés után is minél tovább önnel maradhasson.

Felidézheti, mintha csak álmodna…

Letelt a vakáció, és régi jó ismerőse, a stressz ismét a mindennapok része lett? Ha van rá módja, munka közben rendszeresen tartson néhány perces szüneteket, és vesse be a következő trükköt! Hunyja be a szemét, és idézze fel a nyaralás apró, de maradandó élményeit: a víz érintését a bőrén, a koktél ízét a szájában, a homok vagy a parti föveny érzetét a talpa alatt, a víz morajlását, az esti fényeket.

Csak hagynia kell magát sodródni

A nyaralása során legyenek olyan órák, napok, amikor csak megy, amerre a szíve viszi, és nem tervezget, nem próbál egy előre kitalált tervet követni. Így belefuthat olyan látnivalókba is, amelyekre akár nem is számított. A mindennapokban bizonyára ön is tervek és tennivalólisták alapján szervezi az életét, a vakáció alatt viszont érdemes egy kicsit elengedni ezeket! E kötetlen, szabad és csak a jelenről szóló pillanatok maradnak önnel a legtovább.

Illatos időgép

Ezzel a trükkel pillanatok alatt ismét visszatérhet a nyaralás perceinek békés hangulata. Vásároljon akár az utazás előtt vagy alatt egy olyan parfümöt, illóolajat, illatgyertyát, illatosított testápolót, amelyet addig nem feltétlenül használt vagy ismert. Vigye magával, aztán később, miután hazatért, használja újra! Mivel az illatot összeköti a vakációs érzéssel, ezért amikor otthon újra megérzi, nyugodt, ellazult állapotba kerül tőle.

