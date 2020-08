Rekordszámú nevezés érkezett a Balaton-átevezésre

Több mint kétezren neveztek a nyár egyik legnagyobb szabadidősport-rendezvényére, a jövő vasárnapi Hervis Balaton-átevezésre.

Az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) STOPPER úszóházában elhangzott, hogy

a Badacsony és Fonyód közötti 9 kilométeres táv kajakban, kenuban, SUP-on vagy akár sárkányhajóban lapátolva is megtehető

a vitorlásokból álló vízi folyosón keresztül, amely a déli partról vezet át Badacsonyba és vissza. A rajt és a cél helyszíne nem változik, Fonyódon a kutyás strand lesz a verseny központja, ahol a táv teljesítése után idén is szórakozási lehetőségek várják az átevezés közönségét.

Könnyid László, Magyar Turisztikai ügynökség vezérigazgató-helyettese elmondta, kutatásaik azt mutatják, hogy az aktív időtöltést kedvelők és keresők száma egyre nő, népszerűek a sportos, vízközeli események.

„A Balaton-átevezés sokakat fog megmozgatni, és ezáltal az új generációból is sokan megszeretik majd a vízi sportokat”

– jelentette ki.

Bíró Bence, a Hervis Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy azért álltak az esemény mellé, mert a cég nem a profi sportolókat, hanem a szabadidő-sportolókat célozza meg, és az augusztus 16-i esemény az egyik legnagyobb ilyen megmozdulás. Kiemelte, nemcsak névadói a futamnak, hanem közel 50 fővel részt is vesznek az eseményen.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke örömmel jelentette be, hogy a nevezés már meghaladta a tavalyi számot. Megemlítette, hogy a 2019-es eseményhez hasonlóan, az idén ő maga is vízre száll, és a sportág egykori klasszisai is ott lesznek az eseményen, hirdetve a mozgás fontosságát, népszerűsítve a természetet és a vízi sportokat. Szólt arról is, hogy a szövetség halad a korral, alkalmazza az új vízi eszközöket is.

Az MKKSZ elnyerte a 2021-es SUP-világbajnokság rendezési jogát, ezt az eseményt pedig jövő szeptemberben Balatonfüreden tartják, az időponttal azt is hangsúlyozzák, hogy a Balaton nem csak nyáron élvezhető – mondta.

A Balaton-átevezésre a jövő hét végéig lehet nevezni a balatonatevezes.hu weboldalon, vagy a helyszínen az előző napon 12 és 17 óra, illetve a rendezvény napján 6.30 és 11 között.

Borítókép: A Balaton-átevezés résztvevői Fonyódnál 2019. július 6-án. A versenyzőknek 10,2 kilométeres távot kell teljesíteniük Fonyódtól Badacsonytomajig és vissza.