Rendhagyó túrával tisztelegtek a 32-es határvadászok emléke előtt (videó)

Több mint egy évtizede tisztelegnek teljesítményükkel a nemzeti hősök emlékét szívükön viselő túrázók a 32-es határvadász zászlóalj 1944. augusztus-szeptemberi hősies helytállása előtt. Az évről évre bővülő létszámú emléktúra a Keleti-Kárpátokba vezet, ahol a Kondra-keresztnél emlékeznek Sebő hadnagyra és bajtársaira. Ezeken az alkalmakon a résztvevők több útvonalat is bejárhatnak, és megismerhetik a II. világháború honvédő harcainak különböző helyszíneit is. Idén a koronavírus-járvány miatt a szervezők egy különleges, anyaországi túrával tisztelegtek a hősök előtt.

– A Prédikálószékre vezettünk túrát, amely nagyon jól sikerült, emlékezetes túra lett mindenkinek: körülbelül féltávról ömlött az eső, és ez egy olyan csapat-összekovácsoló, -erősítő túra lett, hogy mindenki kellemes élménnyel gazdagodva indult haza az ország különböző sarkaiba. Jöttek Nyíregyházáról, Sopronból, Győrből is, hogy emlékezzünk Trianonra és a hazájukat védő katonákra is – értékeli Kohl András túravezető az idei programot a köztévé Kárpát-medence című magazinműsorának legutóbbi adásában.

Több évnyi előkészület után a Békés megyei Szeghalom városában idén állították fel a 32-es határvadász zászlóalj emlékművét. A zászlóaljat sárréti ifjakból toborozták.

– Ezt a zászlóaljat 1940-ben a második bécsi döntést követően innen, Szeghalomról helyezték át Észak-Erdélybe, a visszatért területekre, pontosabban Székelyföldre, először Csíkszeredára, majd Gyimesfelsőlokra. Most Szeghalom városa is bekapcsolódott a megemlékezésbe, talán ebben a formában is kezet foghat határon innen és túl a magyar ember – vélekedik Illésfalvi Péter hadtörténész.

A helyiek számára nagy öröm, hogy több évnyi előkészítő munka után végre méltó emléket állíthattak a zászlóaljnak, személyes okból is.

– Már évek óta érlelődött bennünk ez a történet, hiszen személyes indíttatásom is van. Nagyapám bátyja, J. Túri István szintén 32-es határvadász volt, és innen, Szeghalomról mentek ki Erdélybe – árulja el Túri János, a szeghalmi Hagyományőr Egyesület vezetője.

Isten áldását kérve avatták fel a 32-es határvadászok emlékművét, majd megkoszorúzták többek között a 32-es határvadász túra szervezői is. A túrázók közül többen nagyon fontosnak tartották a részvételt az avatáson.

– Fontosnak érzem, hogy a 32-es határvadász zászlóalj hagyományait őrizzük. Sokat szoktunk túrázni, így az erdélyi határvadász túrákhoz is csatlakozunk. Fontosnak éreztem azt is, hogy eljöjjünk ide, Szeghalomra, amikor megtudtam, hogy lesz ez a megemlékezés, úgy gondoltam, hogy ezzel is tisztelgek a hősök előtt, akik életüket áldozták a hazáért – magyarázza az ünnepség egyik résztvevője, Patak Csaba, aki Kaposvárról érkezett.

– Nagyapám is vezérkari tiszt volt, ahogy a fiam apai nagyapja is, aki a Donnál esett orosz fogságba. Katonai család vagyunk tehát. Itt vagyunk, és abban reménykedünk, hogy minél többen eljönnek és minél többen megismerkednek azzal a helytállással, amelyet a 32-esek képviseltek

– mondja Pregitzer Fruzsina színművésznő.

Bár idén az anyaországi túrázók nem jutottak el a Keleti-Kárpátokba, ez az emlékmű mégis összeköti az anyaországi és külhoni magyarokat, akik büszkén őrzik a 32-es határvadász zászlóalj emlékét.

