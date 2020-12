Tartja magát a virsli a szilveszteri menüben

Nem csak a szilveszter tipikus terméke a virsli, amely a lakosság körében egész évben általánosan a legnépszerűbb húskészítmények közé tartozik, évente 30-35 tonna fogy belőle. A virsli az óévbúcsúztatók gyakran feltálalt élelmiszere, ami meglátszik az átlagosnál 20-25 százalékkal erősebb év végi értékesítésben is.

Bár némileg lassult a koronavírus-járvány miatt a magasabb hústartalmú, nem műbélbe töltött, drágább termékek iránti kereslet erősödése, a virsli a mostani ünnep előtt is szinte minden vásárló kosarába bekerült – írja a Magyar Nemzet.

A Magyar Húsiparosok Szövetségének (Hússzövetség) társadalmi elnöke az aktuális fogyasztási trendek kapcsán ismertette: a magyarok egyre inkább az előre csomagolt termékeket, vagyis az önkiszolgáló pultokon hozzáférhető virsliket vásárolják – ezek népszerűsége a fokozott óvatosság miatt a pandémia alatt fokozódott. Olyannyira, hogy az előre csomagolt virslik részesedése 80 százalék körül alakul évente – jelezte.

Éder Tamás megjegyezte: az első fél évben még áremelkedés jellemezte a húskészítmények, így a virslik piacát is, mivel az élő sertések ára ebben az időszakban a világpiaci folyamatok miatt Magyarországon is magas volt. Ugyanakkor a második fél évben már nem drágult tovább a termék, és stabilizálódtak a készítmények árai, így a virsliké is.

Ez amiatt sem elhanyagolható, mert a járvány hatására a vásárlók árérzékenysége újra hangsúlyosabb, ami idén azzal járt, hogy a jobb minőségű, magasabb hústartalmú, nem műbélbe töltött virslik forgalma lassabban nőtt a gyengébb minőségűek kárára.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden évben ellenőrzi a fogyasztói megtévesztés szempontjából az ünnepi virslikínálatot. Nemrég közölte: az idei vizsgálaton a húszféle húskészítmény közül mindössze egy nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.