Tavaly milliárdokból újult meg harminc balatoni szabadstrand

Tavaly harminc, továbbra is ingyenesen használható balatoni szabadstrand újult meg kétmilliárd forint kormányzati forrásból, a második ütemre még egymilliárd forint támogatást ad a Magyar Turisztikai Ügynökség – írja a Magyar Nemzet.

Sportpályák, játszóterek és vízi attrakciók épültek, öltözőket, bejárókat, padokat és illemhelyeket létesítettek vagy újítottak fel a Balaton közkedvelt üdülőhelyeinek szabadstrandjain. Az MSZP népszavazási kezdeményezést indított az ingyenes fürdőzésért, holott

a Balaton déli partján egymást érik a felújított, korszerű, ingyenes fürdőhelyek.

Több évtizedes adósságot törlesztett a kormány a balatoni szabadstrandok rekonstrukciójával. A közkedvelt balatoni fürdőhelyeken családbarát környezetet, ingyen használható illemhelyeket, pelenkázókat alakítottak ki, új játszóterek létesültek, a sport szerelmesei számára sportpályákat és futósávokat alakítottak ki.

A Magyar Turisztikai Ügynökség azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig az összes szabadstrand megújuljon. Az első ütemben tavaly mintegy kétmilliárd forintos támogatást kapott több mint harminc balatoni település fizetős strandja, idén további 26 strand rendbetételét tervezi a kormány. Sőt a Balaton után további egy-egy milliárd forintból pedig a dunakanyariak és a Tisza-taviak is korszerűsödnek.

A program részeként a szabadstrandok üzemeltetői infrastruktúrafejlesztésekre, a partszakaszok rendbetételére és vízi attrakciók létrehozására fordíthatják a támogatást.

A Balatont politikai csatatérré tennék

Néhány héttel ezelőtt a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy szervezett lejárató kampány kezdődött a baloldal közreműködésével a balatoni üdülések ellen. Egy siófoki vendéglátóegység vaskos számláját a Párbeszéd is megosztotta a közösségi oldalán, tovább fokozva a Balaton elleni gyűlölethadjáratot. Erre a hullámra ült fel az MSZP is, és a balatoni szezon közepén népszavazási kezdeményezést nyújtott be arról, hogy lehessen ingyen fürdeni a Balatonban.

Kunhalmi Ágnes, a párt választmányának elnöke Fonyódról készített fotóval kampányolt az ingyenes strandokért, holott

köztudott, hogy Zamárdi mellett Fonyódon található a legtöbb ingyenes balatoni fürdőhely.

Mi több, Fonyódon mind az öt ingyenes strandot kormányzati forrásból tavaly felújították, és továbbra is ingyenesen látogathatók. Kunhalmi egy Facebookon található bejegyzésében azt írta: csak néhány szabadstrand maradt a Balaton.

A Magyar Nemzet összeszedte azokat a legközkedveltebb balatoni üdülővárosokat, ahol tavaly több száz milliós fejlesztésekkel korszerűsíttették az ingyenes fürdőhelyeket.

Gyermekbarát szabadstrandok Siófokon

Tavaly nyáron adták át Siófok felújított szabadstrandjait, a Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy-program keretén belül több mint háromszázmillió forinttal támogatta az ingyenesen használható siófoki fürdőhelyek felújítását. A felújítás az Aranypart és Ezüstpart szakaszait egyaránt érintette. Az ingyenes strandok fejlesztése során 32 új, saválló strandlépcsőt, padokat, öltözőkabinokat, értékmegőrzőket, tíz sportpályát és egy játszóteret alakítottak ki az elnyert összegből. Mindemellett a strandhoz bevezető utak és a part menti sétány burkolatának cseréje is megtörtént.

Homokos plázs és családbarát szemlélet Balatonkenesén

Tavaly nyáron teljesen megújult a Balatonkenesei Alsóréti Szabadstrand a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a Kisfaludy-program jóvoltából. Az ingyenes fürdőhelyen átalakultak a vizesblokkok, járda épült, padokat helyeztek ki, a vízparton homokos plázst alakítottak ki, a homokozó felett pedig napvédő vitorlát húztak a gyermekek feje fölé, és egy új bejáróstéget is beszereztek. A felújítás részeként új öltözők és a zuhanyzók épültek, növekedett a zöldterület, valamint egy új játszótér is várja a gyermekeket.

Fonyódon mind az öt szabadstrand megújult

Fonyód önkormányzata tavaly 450 millió forintot nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán, hogy a népszerű balatoni település öt szabadstrandján fejlesztéseket hajtsanak végre. Az ingyenes fürdőhelyeken a nagyobb projektelemek közé tartozott a játszótér és a sportpálya létesítése, a vizesblokkok felújítása, illetve a környezetrendezés, amely füvesítést, fásítást, járdaépítést jelentett. A kisebb projektelemek a szelektív hulladékedények elhelyezését, kerékpártárolók, illetve -tartók kihelyezését foglalták magukban.

A legnagyobb fejlesztés az Árpád-parti strandon valósult meg 175 millió forintból. 1300 méter hosszú futósávot alakítottak ki, ezenkívül játszóteret, röplabdapályát is létesítettek, megújultak a vizesblokkok is. A Városi strandon a nagy projektelem a már meglévő, háromszáz négyzetméteres épület felújítása, illetve átalakítása volt, ahol baba-mama szobát, gyermekfoglalkoztatót és beltéri játszóházat építettek. A Bélatelepi strandon vízi kalandpark várja a fürdőzőket, a Huszka és Báthori utcai strandoknál a környezetrendezés volt a cél. Fonyód további fejlesztéseket is tervez, a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain lehetőség van a balatoni csúszdák korszerűsítésére is pályázni.

Máriafürdő, Lelle, Boglár és Fenyves strandjai is megszépültek

Balatonmáriafürdő két szabadstrandját összesen kilencvenmillió forintból fejlesztették. Balatonlelle önkormányzata kétszázmillió forintos támogatást nyert a hosszú partszakasszal rendelkező szabadstrandja fejlesztésére. Négyezer négyzetméternyi térburkolatot, harminc napelemes lámpát, padokat, szemeteskukákat és vízi bejárókat, lépcsőket helyeztek ki.

Balatonbogláron mind a hat szabadstrandot korszerűsítették. A kisgyerekeseknek külön területet alakítottak ki, utcabútorok és vizesblokkok újultak meg, valamint gyermek- és felnőttjátszótereket is létesítettek.

Balatonfenyves központi strandjátkétszázmillió forintból, egy másik strandot pedig ötvenmillió forintból modernizáltak. Megújult a sétány, új padokat helyeztek ki, és a közvilágítás-csere, illetve az illemhelyek felújítása is megtörtént.

A nagystrandon kialakítottak egy strandfocipályát, amit kézilabda- és strandröplabdapályaként is lehet használni.

Borítókép: Fürdőzők a Balatonban a fonyódi szabadstrandon.