Téli sportot keres? Ródlizza magát egészségesre!

A hegynek felfelé való szánkózás is lehetséges: ez a Zirbitzkogel-Grebenzen természeti parkban található Tonnerhütte pályájának különlegessége.

A start 2200 méter magasan található, ahová felvonó is visz. Stájerországban a Hochwurzenen található természetes és karbantartott pályája kínál gyermeki örömöket: 1860 méteres magasságból 7 kilométer hosszú pályán csúszhat a völgybe, éjszakai világítás mellett is.

Tirol egyik leghosszabb természetes szánkópályája Hainzenbergben található. A pálya összesen 7 kilométer, amit estére ki is világítanak. Stubaitalban összesen 12, gondosan karbantartott szánkópálya található, Naudersben pedig a 8 kilométer hosszú Bergkastel szánkópályán lehet lecsúszni.

A ródlizás pedig ugyan gyerekjátéknak tűnik, de aki már húzott fel szánkót a hegyre, az tudja, hogy kitűnő sport is.

