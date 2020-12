UNICEF: jövőre több mint tízmillió lesz a súlyosan alultáplált gyerekek száma a Földön

Akár hónapokkal később is tartani kell a hét halálos áldozatot követelő horvátországi földrengés utórezgéseitől. Ezek között lehetnek egészen komolyak is, amelyek nagyobb károkat is okozhatnak, és a szakértő szerint hazánkban is tartani kell hasonló erejű földrengéstől.