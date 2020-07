Végre saját hajójárata lett a Dunakanyarnak

A Nagymaros és Zebegény közötti vonatpótló hajójárat olyan népszerű lett, hogy a Mahart úgy döntött, új körjáratot indít – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára csütörtökön a nagymarosi kikötőben tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője emlékeztetett: június 17-én két ütemben nagy mennyiségű víz zúdult le, amely 6 ezer köbméter hordalékkal borította el a vasúti síneket és a közutat. A MÁV leállította a vonatforgalmat. Az utazás, elsősorban a munkába járók segítéséért a Mahart vonatpótló hajójáratot indított Nagymaros és Zebegény között.

Mivel a járat nagyon népszerű lett, a Mahart úgy döntött, hogy új hajójáratot indít:

a Hop on – Hop off körjárattal, amely július 3-án indult el, a Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád vonalon lehet hajózni napijegy váltásával, azaz az utat meg lehet szakítani

– mondta Rétvári Bence. A jegyek személyenként 500 forintba, a kerékpárszállítás 200 forintba kerül, hasznos információkat a Helló, Dunakanyar civil oldalon lehet találni – fűzte hozzá.

Spányik Gábor, a Mahart ügyvezetője közölte: a Hop on – Hop off körjárat a dunakanyari településeket kívánja összekötni. Az elmúlt hétvége három napja alatt csaknem 2500 utas használta a járatot, hétköznap pedig egy járaton az átlagos utasszám 200 fölött volt.

Jövő héttől napi két hajójárat közlekedik keddtől csütörtökig – folytatta -, de hétvégén – és szükség esetén hét közben is – 3 hajó is forgalomba állhat. Ez az utasok egymás közötti távolságtartását is szolgálja – mondta a koronavírus-fertőzés megelőzésére utalva. A hajókon már teljes kiszolgálást tudnak nyújtani, büfé is várja az utasokat.

Sokan nyaralnak belföldön a vírus miatt

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az eseményen arról beszélt, hogy

a koronavírus-járvány az utazási, nyaralási terveket is megváltoztatta, sokan választhatják a belföldi úti célokat.

Azt mondta: míg Magyarországon folyamatosan csökken a fertőzöttek száma, a szomszédos országokban más a helyzet.

Kiemelte, a belföldi utazások biztonságosak, és erre hívja fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség kampánya is. A turisztikai ágazatban mintegy 400 ezer család megélhetésére van közvetve vagy közvetlen hatással a járvány miatt kialakult helyzet – tette hozzá.

A kormány meghozta a szükséges intézkedéseket, de a magyarok is sokat tehetnek azért, hogy a hazai turizmus minél hamarabb visszakapja lendületét – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Nyár végére áll helyre a vasúti közlekedés

A sajtótájékoztatón Nyiszter Tamás, a MÁV beruházási vezérigazgató-helyettese bejelentette: hétfőtől, június 13-ától egy vágányon már közlekedhetnek a vonatok Nagymaros és Szob között. Elmondta: várhatóan a nyár végére fejeződik be a közúthoz közelebbi vágányzat helyreállítása, a rézsűt megtámasztó támfalak megépítése, hogy azon a sínpáron is megindulhasson a vonatközlekedés. Július 13-án a nemzetközi forgalom is megindul, néhány járat azonban 14-étől közlekedik – tette hozzá.

A vezérigazgató-helyettes közölte: a károk helyreállítása 150 millió forintba kerül, és a munka nagy része még hátra van.